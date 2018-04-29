Глава EJU: некоторым политическим силам интересно «наступить» на Россию в спорте

Определенные политические силы заинтересованы в том, чтобы санкции и ограничения против России распространились и на спортивную сферу, заявил журналистам президент Европейского союза дзюдо (EJU), вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало спортивным федерациям не проводить международные соревнования на территории России.

"Может быть, поэтому политикам и интересно наступить на Россию в спорте, — сказал Соловейчик, отвечая на вопрос о серьезных инвестициях российских компаний в спорт и о международных санкциях. — Россия известна своим гостеприимством, умением организовывать соревнования и своим профессионализмом. И мы всегда оберегали этот мир между нациями. Этот баланс и хотят разрушить, дискредитируя Россию в глазах мирового сообщества".

"Если Россия не сможет финансировать спортивные проекты, тем политическим силам будет все равно, — продолжил специалист. — Будет ли дзюдо заниматься на один миллион людей больше или на один миллион меньше. У них нет задачи развивать спорт, они хотят решить свои интересы, показать свое влияние, свою мощь, показать, что Россия не так сильна в международном сообществе. И это делается разными способами. Это мое мнение".