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Сватковский: нижегородский ХК «Торпедо», скорее всего, возглавит российский специалист
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Сватковский: нижегородский ХК «Торпедо», скорее всего, возглавит российский специалист 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Правление нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» склоняется к назначению российского специалиста на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщил и. о. председателя правления клуба Дмитрий Сватковский.
Ранее «Торпедо» объявило о решении не продлевать контракт с главным тренером команды Петерисом Скудрой, который возглавлял команду с сезона-2013/14. На протяжении всех пяти сезонов клуб выходил в плей-офф КХЛ. Лучший результат в Кубке Гагарина команда показала в сезоне-2015/16, дойдя до четвертьфинала.
"Думаю, что имя нового тренера мы назовем в ближайшее время, мы не хотим затягивать, — сказал Сватковский. — У правления есть несколько кандидатов, мы хотим, чтобы у нас тренерский штаб был одним из самых профессиональных и перспективных. Мы склоняемся к кандидатуре российского тренера, есть несколько вариантов, в том числе, чтобы это был нижегородец. Ведем переговоры, ждем ответной реакции — какая тактика и стратегия будет у этих тренеров".
"Правление взяло вектор на перезагрузку, мы считаем, что в нашей команде должно играть больше нижегородских ребят, — продолжил Сватковский. — Сейчас нам надо усилить тренерский штаб и сделать так, чтобы в составе «Торпедо» было больше игроков из «Чайки», которая стала чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в сезоне-2014/15. Мы хотим, чтобы такие игроки, как Денис Шураков и Даниил Ильин, могли прорваться и завоевать лидирующие позиции в нашем клубе. Это наш вектор, мы видоизменяем структуру нашего клуба, меняем менеджмент — это нормальная стезя после определенного этапа, когда команда вышла на определенный уровень".
"Хотим собрать амбициозную команду на трехлетнюю перспективу"
Задачей на следующий сезон Сватковский обозначил выход в плей-офф. «Мы хотим собрать амбициозную и агрессивную команду на вырост с опорой на своих воспитанников, посмотреть, какие у нас есть резервы. Хотим собрать ребят, которые в трехлетней перспективе смогли бы добиваться результатов», — отметил он.
Сватковский подчеркнул, что смена вектора не подразумевает увеличение бюджета «Этого точно не будет. Деньги будут больше направляться в инфраструктуру. Будет работа со спонсорами, более серьезная работа с маркетингом, будем работать над доходной частью», — сказал он.
Ранее лига объявила, что «Торпедо» в следующем сезоне будет выступать в Восточной конференции. «Это не принципиально. Сейчас мы играем на Западе, раньше уже играли на Востоке. Если команда будет играть, мне кажется, ей все равно, в какой конференции это делать», — сказал Сватковский.
Вместе с «Торпедо» в дивизионе выступят екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик» и челябинский «Трактор». Ранее «Торпедо» играло в Восточной конференции только в сезоне-2013/14 (пятое место в регулярном чемпионате), остальные сезоны КХЛ клуб провел в Западной конференции.
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