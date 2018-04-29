Ставропольские футболисты этой весной продемонстрировали победный футбол

Две победы над командами из столицы соседнего региона отпраздновали в течение пяти дней ставропольские динамовцы. Сначала «бело-голубые» одолели дублёров «Краснодара», а затем взяли верх над парнями из «Кубани-2».

В перенесённом поединке 20-го тура первенства России в южной зоне второго дивизиона динамовцы весьма неожиданно разгромили «бычков» (как называют представителей молодежного состава «Краснодара»). Хозяева открыли счёт в первом тайме — роскошный гол «ножницами» (в падении через себя) забил Михаил Маркосов . До перерыва цифры на табло не изменились, а после перерыва мячи посыпались в сетку как из рога изобилия.

На 50-й минуте Сергей Сердюков удвоил преимущество принимающей стороны. Вскоре подвиг старшего товарища повторил юный Аким Абдоков. Не прошло и трёх минут, как нападающий, отметивший в этот день свое 18-летие, преподнёс себе на именины дубль — 4:0.

Незадолго до финального свистка гости сумели забить гол престижа — цели достиг дальний выстрел капитана «чёрно-зелёных» Виталия Стежко . Но это было еще не всё: уже в добавленное время любимцы местной публики провели стремительную контратаку, которую расчётливым ударом в «девятку» завершил Валиабдула Магомедов — 5:1.

Следом в Ставрополь пожаловали главные аутсайдеры турнира из «Кубани-2». После «тёплого» приема, который воспитанники тренера Льва Иванова устроили «бычкам», болельщики были вправе рассчитывать на ещё одну крупную викторию. Однако «аборигены» ограничились одним взятием ворот — успех им принёс гол Михаила Маркосова в начале второго тайма — 1:0. Эта виктория позволила «бело-голубым» набрать 23 очка и сравняться в таблице с владикавказским «Спартаком» (который дома уступил лидеру — «Афипсу», со счётом 0:1).

Тем временем другой краевой коллектив, пятигорский «Машук-КМВ», на пару со «Спартаком» провел северокавказское дерби в Нальчике. Дружина из Кабардино-Балкарии на своём поле гостеприимством не отличается, но в этот раз отпраздновать успех ей не удалось, «сухая» ничья — 0:0.