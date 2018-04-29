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Ставропольские футболисты этой весной продемонстрировали победный футбол
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Ставропольские футболисты этой весной продемонстрировали победный футбол 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Две победы над командами из столицы соседнего региона отпраздновали в течение пяти дней ставропольские динамовцы. Сначала «бело-голубые» одолели дублёров «Краснодара», а затем взяли верх над парнями из «Кубани-2».
В перенесённом поединке 20-го тура первенства России в южной зоне второго дивизиона динамовцы весьма неожиданно разгромили «бычков» (как называют представителей молодежного состава «Краснодара»). Хозяева открыли счёт в первом тайме — роскошный гол «ножницами» (в падении через себя) забил Михаил Маркосов. До перерыва цифры на табло не изменились, а после перерыва мячи посыпались в сетку как из рога изобилия.
На 50-й минуте Сергей Сердюков удвоил преимущество принимающей стороны. Вскоре подвиг старшего товарища повторил юный Аким Абдоков. Не прошло и трёх минут, как нападающий, отметивший в этот день свое 18-летие, преподнёс себе на именины дубль — 4:0.
Незадолго до финального свистка гости сумели забить гол престижа — цели достиг дальний выстрел капитана «чёрно-зелёных» Виталия Стежко. Но это было еще не всё: уже в добавленное время любимцы местной публики провели стремительную контратаку, которую расчётливым ударом в «девятку» завершил Валиабдула Магомедов — 5:1.
Следом в Ставрополь пожаловали главные аутсайдеры турнира из «Кубани-2». После «тёплого» приема, который воспитанники тренера Льва Иванова устроили «бычкам», болельщики были вправе рассчитывать на ещё одну крупную викторию. Однако «аборигены» ограничились одним взятием ворот — успех им принёс гол Михаила Маркосова в начале второго тайма — 1:0. Эта виктория позволила «бело-голубым» набрать 23 очка и сравняться в таблице с владикавказским «Спартаком» (который дома уступил лидеру — «Афипсу», со счётом 0:1).
Тем временем другой краевой коллектив, пятигорский «Машук-КМВ», на пару со «Спартаком» провел северокавказское дерби в Нальчике. Дружина из Кабардино-Балкарии на своём поле гостеприимством не отличается, но в этот раз отпраздновать успех ей не удалось, «сухая» ничья — 0:0.
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