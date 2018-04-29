Тренер курского «Авангарда»: «Не сумели реализовать созданные моменты» 

«Авангард» и «Сибирь» в 35-м туре игр ФНЛ не смогли выявить победителя.
Финальный свисток в матче 28 апреля на курском стадионе «Трудовые резервы» зафиксировал безголевую ничью. Ближе к взятию ворот были подопечные Хасанби Биджиева. Один из самых опасных моментов был у Романа Минаева, но удача в этот вечер была не на стороне форварда.
«Конечно, хотели победить, но не сумели реализовать созданные моменты. Команда «Сибирь» очень организованная. У нас были проблемы со вскрытием обороны. Не забивая голов, не реализуя 100-процентные моменты, выигрывать очень сложно. Пресечь быстрые контратаки соперника мы сумели, а вот забить сами — нет», — прокомментировал матч главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев.
В следующем матче, 2 мая, курян ожидает игра во Владивостоке с «Лучом-Энергией». «Авангард» по-прежнему занимает десятое место в турнирной таблице.