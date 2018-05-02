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Зидан: такие матчи не слишком хорошо отражаются на сердце
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Зидан: такие матчи не слишком хорошо отражаются на сердце 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об итогах ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Безумный матч, который наверняка понравился зрителям. Нужно отдать должное «Баварии», которая сыграла очень здорово. Мы плохо начали, пропустили быстрый гол. Второй тайм уже провели получше", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
Специалист также добавил, что подобные матчи вызывают множество поводов для волнения.
"В футболе порой приходится терпеть, особенно когда дело касается Лиги чемпионов. Без этого никогда не доберешься до финала! Но тем приятнее полученная награда. Хотя я должен признать, что такие матчи не слишком хорошо отражаются на сердце", — отметил тренер.
Ранее главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».
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