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На стадионе «Зенита» перед матчем с ЦСКА сломалось табло
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На стадионе «Зенита» перед матчем с ЦСКА сломалось табло 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Собака
Утром в день матча 28-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА на стадионе «Санкт-Петербург», на котором пройдёт встреча, вышла из строя система трансляции на экраны.
Оперативно восстановить её работоспособность не удалось. Для соответствия регламентным требованиям силами технической группы сине-бело-голубых был собран и запущен резервный экран. До настоящего момента конструкции и инженерные системы стадиона не переданы властями города в эксплуатацию «Зениту», в результате чего клуб не может обеспечить гарантированное качество работы всех систем арены.
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