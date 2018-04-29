На стадионе «Зенита» перед матчем с ЦСКА сломалось табло

Утром в день матча 28-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА на стадионе «Санкт-Петербург», на котором пройдёт встреча, вышла из строя система трансляции на экраны.

Оперативно восстановить её работоспособность не удалось. Для соответствия регламентным требованиям силами технической группы сине-бело-голубых был собран и запущен резервный экран. До настоящего момента конструкции и инженерные системы стадиона не переданы властями города в эксплуатацию «Зениту», в результате чего клуб не может обеспечить гарантированное качество работы всех систем арены.