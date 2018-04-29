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Актёр Назаров в стихотворной форме спрогнозировал положение команд в РФПЛ по итогам сезона
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Актёр Назаров в стихотворной форме спрогнозировал положение команд в РФПЛ по итогам сезона 

RT на русском 46 минут назад
Известный актёр Дмитрий Назаров в стихотворной форме сделал прогноз на итоговое положение команд в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, на котором слева направо расположились Сергей Светлаков, сам Назаров, Андрей Кайков и Михаил Боярский в атрибутике «Локомотива», «Спартака», ЦСКА и «Зенита» соответственно.
«Какие правильные лица, Лежит на каждом Божий дар! Вот так и встанем мы в таблице, А пятым будет Краснодар», — подписал изображение Назаров.
Ранее сообщалось, что в день матча между «Амкаром» и «Спартаком» в Перми выпал снег.
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