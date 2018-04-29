Актёр Назаров в стихотворной форме спрогнозировал положение команд в РФПЛ по итогам сезона

Известный актёр Дмитрий Назаров в стихотворной форме сделал прогноз на итоговое положение команд в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

«Какие правильные лица, Лежит на каждом Божий дар! Вот так и встанем мы в таблице, А пятым будет Краснодар», — подписал изображение Назаров.

Ранее сообщалось, что в день матча между «Амкаром» и «Спартаком» в Перми выпал снег.