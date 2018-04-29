Шипулин: узнаёте парней, которых я встретил в Парке футбола?

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин принял участие в открытии Парка чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.

«Чемпионат мира по футболу в России совсем скоро придёт в Екатеринбург! Узнаёте парней, которых встретил в Парке футбола? Чемпион мира-98 Марсель Десайи в составе сборной Франции и, пожалуй, самый лихой водитель в мире (по крайней мере в кино) Самир Насери. Крутые они парни!», — написал Шипулин на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Шипулина в сети «Инстаграм».