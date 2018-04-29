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Парк чемпионата мира по футболу открылся в Екатеринбурге
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Парк чемпионата мира по футболу открылся в Екатеринбурге 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
В торжественном мероприятии 29 апреля принял участие чемпион мира 1998 года француз Марсель Десайи. Об этом сообщает ТАСС.
"Скоро будет важное событие — чемпионат мира по футболу. Я надеюсь, что нашей сборной удастся победить. Поздравляю всех с открытием парка", — сказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.
Парк чемпионата мира разбит на 11 зон. Посетители могут попробовать обыграть робота-вратаря на аттракционе «Робокипер», сделать селфи с символом ЧМ-2018 волком Забивакой, поучаствовать в мастер-классе по футбольному фристайлу, подать заявку на оформление паспорта болельщика, а также сразиться друг с другом в новом виде спорта — смеси футбола и настольного тенниса.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. «Екатеринбург Арена» примет четыре встречи группового этапа: 15 июня Египет — Уругвай, 21-го Франция — Перу, 24-го Япония — Сенегал, а 27-го Мексика — Швеция.
Ранее в оргкомитете ЧМ-2018 оценили организацию первого матча на стадионе в Самаре.
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