Путин поздравил с юбилеем ЦСКА

На дорожках — армейская элита стран СНГ. Эти ребята, вероятно, не помнят, но их наставники свою спортивную карьеру начинали именно здесь — в ЦСКА, рассказал "ТВ Центр" . Чемпионат дружественных армий в этом году совпал с 95-летним юбилеем клуба.

Впервые о клубе Армий страна услышала в 1923 году. По приказу Реввоенсовета в парке Сокольники отстроили новую спортивную базу — с беговой дорожкой, секторами для метания и прыжков, зрительскими трибунами. Неподалеку расположились конюшни. А чуть позже появился и лыжный комплекс. Отсюда и пошли неформальные ироничные прозвища игроков ЦСКА — «кони» или «лыжники».

В годы войны спортивную форму пришлось сменить на строевую, а красно-синие звезды — неизменный символ ЦСКА — на золотые, погонные. Недавние кумиры болельщиков уходили на фронт. Легендарные кони маршалов Будёного, Рокосовского и Жукова, кстати, тоже в прошлом спортсмены — были воспитаны армейскими наездниками.

С этого момента для команд ЦСКА началось в прямом смысле слова золотое время. Мюнхен, Олимпийские игры 1972 года, баскетбольный финал СССР-США. До конца игры 3 секунды, советская сборная проигрывает 49-50.

"3 секунды. Передача на Александра Белова . И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа", — сказал голос комментатора трансляции.

В том же 72-м году стартовала знаменитая серия встреч хоккейных сборных СССР и Канады. В первом же матче канадцы потерпели поражение 3:7 на собственном льду. А знаменитый бросок Харламова на игре в Квебеке до сих пор называют «голом для гурманов».

На соседней ледовой арене шли тренировки по фигурному катанию. Татьяна Тарасова — тогда еще молодой тренер — ставила для нашей пары олимпийскую программу.

"Я разговора между вами никакого на медленной части не вижу, вообще. Там поворот — к нему. Для кого ты делаешь — для него. Повернись к нему, посмотри ему в глаза. Сейчас будет музыка", — говорила спортсменам Тарасова.

Ирина Роднина и Александр Зайцев одержали историческую победу на Олипиаде-80. Вместе с фигуристкой слёзы тогда не могла сдержать вся страна.

"Хочу пожелать моему любимому клубу, конечно, спортивных результатов, развивать спортивную инфраструктуру и бить рекорды", — сказала первый заместитель начальника ФАУ Минобороны России ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина

От Калининграда до Владивостока, от Североморска до Севастополя — сегодня сеть спортивных объектов ЦСКА окутала почти всю Россию. 67 видов спорта и более 15000 воспитанников — целая дивизия армейского клуба. Лучших из лучших на этой неделе наградили на одной из столичных концертных площадок. Советские хиты в современной аранжировке как напоминание: в свои 95 ЦСКА, чеканя шаг, продолжает идти в ногу со временем.