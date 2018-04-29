Лучшим тренером Европы по дзюдо признан серб Любиша Майдов

Любиша Майдов был признан Европейским союзом дзюдо (EJU) лучшим европейским тренером в данном виде спорта. Это решение было объявлено на торжественной церемонии в Тель-Авиве после завершения «Чемпионата Европы — 2018», где сын и воспитанник серба — Неманя Майдов завоевал серебряную медаль. Об этом сообщило издание «Независне новине».

Любиша Майдов — тренер по дзюдо «Црвены Звезды», сербской сборной команды и клуба «Рандори» из Восточного Сараево, чьи воспитанники уже завоевали 25 медалей на различных чемпионатах Европейского союза дзюдо, а Неманя Майдов в 2017 году стал чемпионом мира.

"Я горд и выражаю слова благодарности моим спортсменам, клубам «Црвена Звезда» и «Рандори», Олимпийскому комитету и Союзу дзюдо Сербии, которые получили возможность продемонстрировать наши достижения в Европе и мире", — отметил Любиша Майдов.

Корреспондент "Российской газеты" посетил спортивный клуб «Рандори» в Восточном Сараево, поучаствовал в тренировке и взял эксклюзивное интервью у Любиши Майдова. В ходе беседы серб рассказал о влиянии на результаты веры и посещения святых мест, дальнейших планах, особом отношении к России и лично Владимиру Путину , а также о братских связях между русским и сербским народами.

Любиша, вы воспитали множество серьезных спортсменов, в том числе и чемпиона мира. Спортивный клуб «Рандори» в Восточном Сараево вы с вашими близкими фактически возвели собственными руками. При этом многие откровенно смеялись и не верили в успех вашего «проекта». Что сейчас вы можете сказать по этому поводу?

Любиша Майдов: Наша семья всегда верит в собственные силы, в возможность достижения даже самых невообразимых целей и достигает их, благодаря в том числе и вере в Бога. Мы, православные сербы, готовы к любым испытаниям. Только тяжелый каждодневный труд приводит к конкретным достижениям. Мои сыновья и воспитанники, не жалея себя и не обращая внимания на травмы, полностью посвящают свое время спорту, поэтому неудивительно, что появляются высочайшие достижения и медали. Я горжусь ими и как тренер, и как отец.

Война в Боснии и регионе не прошла мимо вашей семьи. Боевые искусства воспитывают настоящих воинов. Есть ли у вас сейчас ощущение мира на многострадальной балканской земле? Что вы пожелали бы своим сыновьям, воспитанникам и другим их сверстникам, в том числе и в России?

Любиша Майдов: Войну я встретил молодым человеком в возрасте 21 года, находился на службе в полиции. Мне тогда было столько же, сколько сейчас и Неманье. Я хорошо помню боевые действия. Мой отец — военнослужащий Войска Республики Сербской погиб от пули снайпера в 1992 году. Могу уверенно сказать, что война — это наибольшее зло, и мой личный опыт свидетельствует о том, что необходимо сделать все возможное во избежание войны. Обычно политики, подстрекающие к началу боевых действий, первыми покидают поле сражений, а за них приходится расплачиваться ни в чем неповинным людям.

Своих детей я учу быть толерантными и веротерпимыми, относиться с уважением к людям без оглядки на их религиозную и расовую принадлежность. Мы, жители Боснии, с интересом наблюдаем за развитием межконфессионального диалога в России, за укреплением диалога между православными и мусульманами. С радостью могу сообщить, что и в Боснии происходят позитивные сдвиги. Нормальные люди среди бошняков, сербов и хорватов все больше тяготеют к налаживанию теплых добрососедских связей.

Русский народ ощущается сербами как исключительно братский народ. У нас схожая система мировоззрения, ценностей. Россия сейчас находится в авангарде защиты традиционных человеческих ценностей, к которым я, прежде всего, отношу институт семьи. В этом я вижу личную заслугу Владимира Путина.