Пеев: нынешнее положение давит на «Амкар», но мы привыкли к борьбе за выживание

Бывший полузащитник «Амкара» Георги Пеев оценил шансы пермской команды в матче 28-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» . Встреча пройдёт в Перми на стадионе «Звезда» сегодня, 29 апреля, и начнётся в 14:00 по московскому времени.

«Шансы есть всегда, тем более мы славимся своим характером. Так что, думаю, класс, который есть у «Спартака», сегодня на игре не скажется. Серия неудач спартаковцев никак нас не мотивирует. Наоборот, будет сложно, потому что четыре матча подряд проиграть — это очень сложно, тем более для «Спартака». Будет тяжелейшая игра, но нам нечего терять, надо набирать очки, потому что хорошее будущее не светит. Близость к вылету из РФПЛ давит на «Амкар». Ощущается большое напряжение. Но мы привыкли бороться за выживание, всегда в этом преуспевали. Так что и в этом году, считаю, всё будет хорошо у нашей команды.

Тактику на матч со «Спартаком» не знаю. Я не был в раздевалке. Валентиныч определяет тактику, и ребята должны выполнять установку. Мы видели, что под его руководством команда набрала очки как раз против самых сильных команд. То, что он умеет мотивировать игроков, — это сто процентов. Это я слышал от ребят. Но вы же знали его как футболиста, так что, наверное, не сомневаетесь, что мотивировать он умеет», — сказал Пеев в эфире программы «Разогрев».