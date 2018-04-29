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«Ростов» и «Тосно» назвали составы на матч чемпионата России по футболу
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«Ростов» и «Тосно» назвали составы на матч чемпионата России по футболу 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Тосно» на матч 28-го тура чемпионата России по футболу, сообщает "Советский спорт".
Стартовый состав «Ростова»: Илья Абаев, Сергей Паршивлюк, Мацей Вилюш, Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон, Тимофей Калачев, Дмитрий Скопинцев, Аяз Гулиев, Алексей Ионов, Александр Гацкан, Эльдор Шомуродов.
Стартовый состав «Тосно»: Давид Юрченко, Неманья Мьюшкович, Раде Дугалич, Андрей Буйволов, Никола Труич, Марко Полетанович, Вагиз Галиулин, Нуну Роша, Александр Макаров, Илья Жигулев, Максим Палиенко.
Матч «Ростов» — «Тосно» пройдет в 19.00 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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