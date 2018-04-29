Лев Шлосберг сохранил за собой пост руководителя псковского «Яблока» 

В Пскове прошла отчётно-выборная конференция регионального отделения партии «Яблоко»: как сообщили «Псковской губернии» в пресс-службе партии, в ходе конференции демократы выбрали руководство и коллегиальные органы управления реготделения. Председателем псковского отделения «Яблока» вновь избран Лев Шлосберг, он был единственным кандидатом на пост. Заместителями председателя вновь избраны депутат Собрания депутатов Гдовского района, доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков и председатель Центрального местного отделения партии Дмитрий Пермяков. Он же избран членом федерального совета партии от псковского «Яблока». Новым зампредседателя реготделения партии стала депутат Пустошкинского районного Собрания депутатов, председатель Псковского регионального отделения общественной организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация „Надежда“ Светлана Василькова, она сменила на этом посту Артёма Медведева. В состав регионального совета были избраны 15 человек: Лев Шлосберг, Александр Конашенков, Дмитрий Пермяков, Светлана Василькова, Артур Гайдук, Владимир Жилинский, Александр Иванов, Яков Корноухов, Игорь Никитин, Екатерина Новикова, Антон Серебрин, Татьяна Фёдорова, Юрий Ходов, Светлана Храмова, Владимир Яковлев. На втором этапе региональной конференции, который состоится в начале июня, псковское отделение „Яблока“ выдвинет кандидата на должность губернатора Псковской области. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.