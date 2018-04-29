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Эдин Джеко: Надеюсь, ответная игра с «Ливерпулем» будет сродни матчу против «Барселоны»
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Эдин Джеко: Надеюсь, ответная игра с «Ливерпулем» будет сродни матчу против «Барселоны» 

Советский спорт 1 час назад
— Конечно, я надеюсь, что эта игра будет сродни матчу с «Барселоной». Мы должны полностью выкладываться с первых же секунд. Стадион будет забит до отказа, отчего необходимо показать все, на что способны.
Не хочу вспоминать нашу первую встречу с «Ливерпулем». Надо смотреть вперед. Мы точно должны сыграть лучше на своем поле. Посмотрим, что произойдет. Болельщики поддержат нас так же, как и в противостоянии с «Барселоной». Постараемся продемонстрировать великолепную игру, — заявил Джеко.
Ответный матч «Рома — „Ливерпуль“ состоится 2 мая. В первой игре английский клуб одержал победу со счетом 5:2.
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