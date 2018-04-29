Павел Астахов: Мы до сих пор не получили никакого ответа из Евролиги по поводу нашей жалобы

«Да, действительно, мы получили письмо из Евролиги с санкциями и, разумеется, мы берем на себя полную ответственность и оплатим штрафы. Но в то же время, мы до сих пор не получили никакого ответа из Евролиги по поводу нашей жалобы. Мы понимаем, что результат матча никто пересматривать не будет. Но игрокам, тренерам, руководству клуба и, главное, болельщиками и всем любителям баскетбола хотелось бы знать мнение Евролиги о последнем эпизоде.

Что это было? Несогласованные действия судейского столика и судейской бригады? Ошибка судьи? Ошибка судейского столика? Может ли судья при „живом мяче“ остановить игру? На каких основаниях не был засчитан наш последний мяч, забитый по правилам? К нам поступают тысячи сообщений с подобными вопросами не только из России, но и из Европы.

Евролига оштрафовала „Химки“ за поведение болельщиков и Робинсона за нецензурную брань

Ведь такая ситуация может произойти в абсолютно любой игре любого уровня соревнований. Считаю, очень важно получить компетентную и профессиональную оценку от специалистов Евролиги, для того чтобы понимать, как действовать в таких ситуациях в будущем. Кто, в конце концов, важнее на баскетбольной площадке и кто обеспечивает победы — игроки или судьи?», — цитирует Астахова официальный сайт клуба.

Напомним, на «Химки» наложены санкции за поведение болельщиков, которые по окончании четвертого матча против ЦСКА бросили бутылки на площадку и пытались спуститься с трибуны, чтобы атаковать судей.

Также будет оштрафован игрок российской команды Томас Робинсон за нецензурные высказывания в адрес рефери после игры. ЦСКА выиграл серию со счетом 3-1 и вышел в «Финал четырех».