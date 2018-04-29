«Хетафе» в меньшинстве едва не обыграл «Жирону»

Претенденты на место в Лиге Европы от Испании, «Хетафе» и «Жирона», играли в матче 35-го тура.

Хозяева повели в начале игры, но в концовке первого тайма остались в меньшинстве и пропустили гол с пенальти. Впрочем у «Хетафе» был даже шанс победить, но Молина Видаль не реализовал 11-метровый на 58-й минуте — 1:1.

"Хетафе" на седьмом месте, в одном очке от «Жироны» и «Севильи».

Протокол игры

Хетафе

Жирона

(1:0) Дьедью Амат 18'

Гуаита Висенте • Суарес Дамиан 43' • Даконам Дьене • Бруно Гонсалес 42' • Антунеш Виторину 76' • Портильо Франсиско • Фламини Матьё 49' (Мора Серхио (49' 63') • Фахир Файсал 73' • Дьедью Амат 34' 85' (Ндоки Мервей (85') • Анхель Луис 60' (Молинеро Франциско (60' 86') • Видаль Молина