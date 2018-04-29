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«Хетафе» в меньшинстве едва не обыграл «Жирону»
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«Хетафе» в меньшинстве едва не обыграл «Жирону» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Претенденты на место в Лиге Европы от Испании, «Хетафе» и «Жирона», играли в матче 35-го тура.
Хозяева повели в начале игры, но в концовке первого тайма остались в меньшинстве и пропустили гол с пенальти. Впрочем у «Хетафе» был даже шанс победить, но Молина Видаль не реализовал 11-метровый на 58-й минуте — 1:1.
"Хетафе" на седьмом месте, в одном очке от «Жироны» и «Севильи».
Протокол игры
Хетафе
Жирона
(1:0) Дьедью Амат 18'
45' Стуани Кристиан (1:1)
Гуаита Висенте • Суарес Дамиан 43' • Даконам Дьене • Бруно Гонсалес 42' • Антунеш Виторину 76' • Портильо Франсиско • Фламини Матьё 49' (Мора Серхио (49' 63') • Фахир Файсал 73' • Дьедью Амат 34' 85' (Ндоки Мервей (85') • Анхель Луис 60' (Молинеро Франциско (60' 86') • Видаль Молина
Запасные: Сибасаки Гаку • Мартинес Дамиан • Diego Barri • Хименес Альваро II  Буну Яссин • Маффео Пабло 47' 68' (Мохика Хоан (68') • Алькала Педро 35' 60' (Гарсия Борха I (60') • Бернардо Эспиноса • Хуанпе Хуан • Адай Бенитес 72' • Понс Пере • Тимор Давид 39' 83' (Лосано Энтони (83') • Гранель Алекс • Порту Кристиан • Стуани Кристиан
Запасные: Ираисос Горка • Муньеса Марк • Олунга Майкл • Гарсия Алеш
29 апреля. Стадион «Колизеум Альфонсо Перес» (Хетафе).
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