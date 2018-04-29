«Кардифф» в шаге от выхода в Премьер-лигу

Завершился 45-й тур Чемпионшипа, и "Евро-Футбол.ру" представляет его основные результаты.

Протокол игры

Халл Сити

Кардифф Сити

80' Моррисон Шон (0:2)

Запасные: Маршалл Дэвид • Нуха Дико • Ирвайн Джексон • Томори Фикайо

28 апреля. Стадион «Кингстон Коммьюникейшн».

Дубль Моррисона принёс «Кардифф Сити» важнейшую победу над «Халл Сити». Валлийцы сохраняют второе место перед последним туром. Чтобы вернуться в Премьер-лигу, им достаточно обыграть через неделю «Рединг».

Протокол игры

Вулверхэмптон

Шеффилд Уэнсдей

28 апреля. Стадион «Молинью».

Немотивированный «Вулверхэмптон», который гарантировал себе победу в Чемпионшипе, в родных стенах разошёлся миром с «Шеффилд Уэнсдей». «Волки» нанесли 16 ударов по воротам соперника, но забить так и не смогли.

Протокол игры

Дерби

14' Джером Кэмерон (0:1)

28 апреля. Стадион «Вилла Парк» (Бирмингем).

"Астон Вилла" и «Дерби» разошлись миром, забив друг другу по разу. Бирмингемцы точно выступят в плей-офф, а «баранам» для этого нужно не проиграть «Барнсли» в последнем туре.

Протокол игры

Мидлсбро

Миллуолл

(1:0) Ассомбалонга Бритт 11'

Запасные: Лидбиттер Грант • Крэйни Мартин • Константопулос Димитриос • Фрай Даэл • Харрисон Джек

28 апреля. Стадион «Риверсайд» (Мидлсбро).

"Мидлсбро" обыграл «Миллуолл», забив по голу в каждом из таймов. Команда Тони Пьюлиса гарантировала себе место в плей-офф и будет бороться за последний билет в Премьер-лигу.