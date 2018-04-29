Ещё
«Кардифф» в шаге от выхода в Премьер-лигу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кардифф» в шаге от выхода в Премьер-лигу 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Завершился 45-й тур Чемпионшипа, и "Евро-Футбол.ру" представляет его основные результаты.
Протокол игры
Халл Сити
Кардифф Сити
32' Моррисон Шон (0:1)
80' Моррисон Шон (0:2)
Макгрегор Аллан • Эйна Ола • Доусон Майкл • Макдональд Ангус 14' (Мазух Онджей (14') • Кингсли Стивен 3' • Уилсон ГарриХенриксен Маркус 45' • Мейлер Дэвид 70' • Гросицки Камил 73' (Тораль Хон (73') • Кин Уильям 66' (Боуэн Джаррод (66') • Кэмпбелл Фрейзер
Запасные: Маршалл Дэвид • Нуха Дико • Ирвайн Джексон • Томори Фикайо
Этеридж Нейл • Пелтьер Ли • Моррисон Шон • Бамба СулейманБеннетт Джо • Патерсон Каллум • Гуннарссон Арон 10' (Груйич Марко (10' 30' • Брайсон Крэйг 46') • Роллс Джо 60' • Мендес-Лейнг НатаниэлЗохоре Кеннет 90' (Мэдин Гари (90') • Хойлетт Джуниор
Запасные: Пилкингтон Энтони • Манга Экеле • Мёрфи БрайанУорд Джейми
28 апреля. Стадион «Кингстон Коммьюникейшн».
Дубль Моррисона принёс «Кардифф Сити» важнейшую победу над «Халл Сити». Валлийцы сохраняют второе место перед последним туром. Чтобы вернуться в Премьер-лигу, им достаточно обыграть через неделю «Рединг».
Протокол игры
Вулверхэмптон
Шеффилд Уэнсдей
Радди Джон • Батт ДэнниКоди Конор • Боли Вийи • Доэрти Мэтт • Саисс Ромен 83' • Невеш Рубен • Дуглас Барри • Кошта Элдер 74' (Энобахаре Брайт (74') • Афобе Беник 55' (Бонатини Леонардо (55') • Жота Диогу 87' (Гиббс-Уайт Морган (87')
Запасные: Н'Диайе АльфредРодерик Миранда • Хаус Кортни • Норрис Уилл
Доусон Кэмерон • Венансиу Фредерику • Лис Том • Пудил Даниэль • Джордан Торнили • Пелюпесси Йоей • Бэннан БарриРич АдамФорестьери Фернандо • Нухиу Атдхи • Лукаш Жоау 60' (Матиаш Марку (60')
Запасные: Бойд Джордж • Джонс Дэвид • Роудс Джордан • Уайлдсмит Джо
28 апреля. Стадион «Молинью».
Немотивированный «Вулверхэмптон», который гарантировал себе победу в Чемпионшипе, в родных стенах разошёлся миром с «Шеффилд Уэнсдей». «Волки» нанесли 16 ударов по воротам соперника, но забить так и не смогли.
Протокол игры
Астон Вилла
Дерби
14' Джером Кэмерон (0:1)
(1:1) Граббан Льюис 84'
Джонстон Сэм • Эль-Мухамади Ахмед • Честер Джеймс • Терри Джон • Тейлор Нил 23' (Хаттон Алан (23') • Уилан Гленн 81' (Онома Джошуа (81') • Снодграсс РобертХурихан КонорГрилиш ДжекАдома Альберт 59' (Коджия Жонатан (59') • Граббан Льюис
Запасные: Единак Майл • Лэнсбери Генри • Банн МаркХоган Скотт
Карсон Скотт • Кио Ричард • Дэвис Кёртис • Пирс Алекс 73' (Хансон Джейми (73') • Уисдом Андре • Хаддлстоун ТомДжонсон Брэдли • Форсайт Крэйг • Вайманн Андреас 80' (Палмер Кейси (80') • Лоуренс Том 68' (Выдра Матей (68') • Джером Кэмерон 87'
Запасные: Ульссон МаркусЛедли Джо • Келле Роос • Наджент Дэвид
28 апреля. Стадион «Вилла Парк» (Бирмингем).
"Астон Вилла" и «Дерби» разошлись миром, забив друг другу по разу. Бирмингемцы точно выступят в плей-офф, а «баранам» для этого нужно не проиграть «Барнсли» в последнем туре.
Протокол игры
Мидлсбро
Миллуолл
(1:0) Ассомбалонга Бритт 11'
(2:0) Хаусон Джонатан 66'
Рэндолф ДарренШоттон Райан • Айяла Даниэль • Гибсон Бен • Фрэнд Джордж 47' • Хаусон Джонатан • Клэйтон Адам • Бешич Мухамед 85' • Траоре Адама • Ассомбалонга Бритт 77' (Бэмфорд Патрик (77') • Даунинг Стюарт 81' (Фабио да Сильва (81')
Запасные: Лидбиттер Грант • Крэйни Мартин • Константопулос Димитриос • Фрай Даэл • Харрисон Джек
Арчер Джордан • Ромео Мэлон 38' (Маклафлин Конор (38') • Хатчинсон Шон 87' • Купер Джейк • Мередит Джеймс 83' (Фергюсон Шейн (83') • Уоллас Джед • Танниклифф Райан 90' • Уильямс Шон 45' • Маршалл Бен 54' (Эллиотт Том (54') • Грегори ЛиМорисон Стив
Запасные: О’Брайен Эйден • Оньединма ФредТомпсон Бен • Мартин Дэвид
28 апреля. Стадион «Риверсайд» (Мидлсбро).
"Мидлсбро" обыграл «Миллуолл», забив по голу в каждом из таймов. Команда Тони Пьюлиса гарантировала себе место в плей-офф и будет бороться за последний билет в Премьер-лигу.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Амкар" - "Спартак": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Молодёжки "Уфы" и "СКА-Хабаровска" разошлись "сухим миром" Вылетевший из Чемпионшипа "Сандерленд" уволил Коулмэна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым9
Сборная России впервые выиграла без Знарка2
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Как проходил бой Емельяненко с Миром
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»297
Новости партнеров
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение