«Кардифф» в шаге от выхода в Премьер-лигу 

Завершился 45-й тур Чемпионшипа, и "Евро-Футбол.ру" представляет его основные результаты.
Протокол игры
Халл Сити
Кардифф Сити
32' Моррисон Шон (0:1)
80' Моррисон Шон (0:2)
Макгрегор Аллан • Эйна Ола • Доусон Майкл • Макдональд Ангус 14' (Мазух Онджей (14') • Кингсли Стивен 3' • Уилсон Гарри • Хенриксен Маркус 45' • Мейлер Дэвид 70' • Гросицки Камил 73' (Тораль Хон (73') • Кин Уильям 66' (Боуэн Джаррод (66') • Кэмпбелл Фрейзер
Запасные: Маршалл Дэвид • Нуха Дико • Ирвайн Джексон • Томори Фикайо
Этеридж Нейл • Пелтьер Ли • Моррисон Шон • Бамба Сулейман • Беннетт Джо • Патерсон Каллум • Гуннарссон Арон 10' (Груйич Марко (10' 30' • Брайсон Крэйг 46') • Роллс Джо 60' • Мендес-Лейнг Натаниэл • Зохоре Кеннет 90' (Мэдин Гари (90') • Хойлетт Джуниор
Запасные: Пилкингтон Энтони • Манга Экеле • Мёрфи Брайан • Уорд Джейми
28 апреля. Стадион «Кингстон Коммьюникейшн».
Дубль Моррисона принёс «Кардифф Сити» важнейшую победу над «Халл Сити». Валлийцы сохраняют второе место перед последним туром. Чтобы вернуться в Премьер-лигу, им достаточно обыграть через неделю «Рединг».
Протокол игры
Вулверхэмптон
Шеффилд Уэнсдей
Радди Джон • Батт Дэнни • Коди Конор • Боли Вийи • Доэрти Мэтт • Саисс Ромен 83' • Невеш Рубен • Дуглас Барри • Кошта Элдер 74' (Энобахаре Брайт (74') • Афобе Беник 55' (Бонатини Леонардо (55') • Жота Диогу 87' (Гиббс-Уайт Морган (87')
Запасные: Н'Диайе Альфред • Родерик Миранда • Хаус Кортни • Норрис Уилл
Доусон Кэмерон • Венансиу Фредерику • Лис Том • Пудил Даниэль • Джордан Торнили • Пелюпесси Йоей • Бэннан Барри • Рич Адам • Форестьери Фернандо • Нухиу Атдхи • Лукаш Жоау 60' (Матиаш Марку (60')
Запасные: Бойд Джордж • Джонс Дэвид • Роудс Джордан • Уайлдсмит Джо
28 апреля. Стадион «Молинью».
Немотивированный «Вулверхэмптон», который гарантировал себе победу в Чемпионшипе, в родных стенах разошёлся миром с «Шеффилд Уэнсдей». «Волки» нанесли 16 ударов по воротам соперника, но забить так и не смогли.
Протокол игры
Дерби
14' Джером Кэмерон (0:1)
(1:1) Граббан Льюис 84'
Джонстон Сэм • Эль-Мухамади Ахмед • Честер Джеймс • Терри Джон • Тейлор Нил 23' (Хаттон Алан (23') • Уилан Гленн 81' (Онома Джошуа (81') • Снодграсс Роберт • Хурихан Конор • Грилиш Джек • Адома Альберт 59' (Коджия Жонатан (59') • Граббан Льюис
Запасные: Единак Майл • Лэнсбери Генри • Банн Марк • Хоган Скотт
Карсон Скотт • Кио Ричард • Дэвис Кёртис • Пирс Алекс 73' (Хансон Джейми (73') • Уисдом Андре • Хаддлстоун Том • Джонсон Брэдли • Форсайт Крэйг • Вайманн Андреас 80' (Палмер Кейси (80') • Лоуренс Том 68' (Выдра Матей (68') • Джером Кэмерон 87'
Запасные: Ульссон Маркус • Ледли Джо • Келле Роос • Наджент Дэвид
28 апреля. Стадион «Вилла Парк» (Бирмингем).
"Астон Вилла" и «Дерби» разошлись миром, забив друг другу по разу. Бирмингемцы точно выступят в плей-офф, а «баранам» для этого нужно не проиграть «Барнсли» в последнем туре.
Протокол игры
Мидлсбро
Миллуолл
(1:0) Ассомбалонга Бритт 11'
(2:0) Хаусон Джонатан 66'
Рэндолф Даррен • Шоттон Райан • Айяла Даниэль • Гибсон Бен • Фрэнд Джордж 47' • Хаусон Джонатан • Клэйтон Адам • Бешич Мухамед 85' • Траоре Адама • Ассомбалонга Бритт 77' (Бэмфорд Патрик (77') • Даунинг Стюарт 81' (Фабио да Сильва (81')
Запасные: Лидбиттер Грант • Крэйни Мартин • Константопулос Димитриос • Фрай Даэл • Харрисон Джек
Арчер Джордан • Ромео Мэлон 38' (Маклафлин Конор (38') • Хатчинсон Шон 87' • Купер Джейк • Мередит Джеймс 83' (Фергюсон Шейн (83') • Уоллас Джед • Танниклифф Райан 90' • Уильямс Шон 45' • Маршалл Бен 54' (Эллиотт Том (54') • Грегори Ли • Морисон Стив
Запасные: О’Брайен Эйден • Оньединма Фред • Томпсон Бен • Мартин Дэвид
28 апреля. Стадион «Риверсайд» (Мидлсбро).
"Мидлсбро" обыграл «Миллуолл», забив по голу в каждом из таймов. Команда Тони Пьюлиса гарантировала себе место в плей-офф и будет бороться за последний билет в Премьер-лигу.