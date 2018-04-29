Молодёжки «Уфы» и «СКА-Хабаровска» разошлись «сухим миром» 

«Уфа» со «СКА-Хабаровском» без голов отыграли матч 28-го тура Молодёжного первенства России — 0:0. Уфимцы вышли на чистое восьмое место, их соперник — на 12-е. при этом сегодня прервалась трехматчевая победная серия дальневосточников.
Протокол игры
Уфа (мол.)
СКА-Хабаровск (мол.)
Чернов Алексей • Хазиев Руслан • Дивеев Игорь • Дёмин Вячеслав • Емельянов Данила • Власов Андрей • Гумеров Даниэль • Виденеев Валентин • Журавлёв Вячеслав • Мухаметшин Линар • Кутлусурин Тимур
Запасные: Криворог Марк • Егоров Артём • Попов Никита
Агафонов Вячеслав • Блохин Кирилл • Кучин Алексей • Сафронов Степан • Максименко Александр Дмитриевич • Головатюк Андрей • Зотов Никита • Слесарев Роман • Махатадзе Георгий • Колесниченко Кирилл • Агаронян Манвел
Запасные: Соромытько Владислав • Аршанский Кирилл • Гульм Артур • Бобровский Артём • Ломаченко Александр • Брюханов Илья
29 апреля.