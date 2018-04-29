Молодёжки «Уфы» и «СКА-Хабаровска» разошлись «сухим миром»

«Уфа» со «СКА-Хабаровском» без голов отыграли матч 28-го тура Молодёжного первенства России — 0:0. Уфимцы вышли на чистое восьмое место, их соперник — на 12-е. при этом сегодня прервалась трехматчевая победная серия дальневосточников.

Протокол игры

Уфа (мол.)

СКА-Хабаровск (мол.)

Запасные: Соромытько Владислав • Аршанский Кирилл • Гульм Артур • Бобровский Артём • Ломаченко Александр • Брюханов Илья

29 апреля.