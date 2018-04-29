«Кротоне» на своём поле разгромил «Сассуоло»

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Кротоне» принимал на своём поле «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Эцио Шида» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Марселло Тротта и Симеон Нванкво . За «Сассуоло» отличился Доменико Берарди , который реализовал пенальти. Таким образом, «Кротоне» одержал третью победу в последних пяти матчах Серии А при ничьей и поражении, отдалившись от зоны вылета.

«Кротоне» (34 очка) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, «Сассуоло» (37) находится на 13-й позиции.