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«Кротоне» на своём поле разгромил «Сассуоло»
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«Кротоне» на своём поле разгромил «Сассуоло» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 35-го тура чемпионата Италии «Кротоне» принимал на своём поле «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Эцио Шида» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей по дублю на свой счёт записали Марселло Тротта и Симеон Нванкво. За «Сассуоло» отличился Доменико Берарди, который реализовал пенальти. Таким образом, «Кротоне» одержал третью победу в последних пяти матчах Серии А при ничьей и поражении, отдалившись от зоны вылета.
«Кротоне» (34 очка) располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, «Сассуоло» (37) находится на 13-й позиции.
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