В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимала «Милан».
Протокол матча доступен вашему вниманию.
Протокол игры
Болонья
Милан
34' Чалханоглу Хакан (0:1)
45' Бонавентура Джакомо (0:2)
(1:2) Де Майо Себастьян 74'
Миранте Антонио • М'Байе Ибрахим • Де Майо Себастьян • Гонсалес Джанкарло 58' (Романьоли Симоне (58') • Масина Адам 52' 82' (Кейта Шейк (82') • Надь Адам 52' (Авенатти Фелипе (52') • Пульгар Эрик • Поли Андреа • Верди Симоне • Паласио Родриго • Орсолини Риккардо
Запасные: Торосидис Василис • Крейчи Ладислав • Да Коста Жуниор • Кризетиг Лоренцо • Фалетти Сезар • Крафт Эмиль • Ди Франческо Федерико • Равалья Федерико
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Бонуччи Леонардо • Сапата Кристиан • Родригес Рикардо • Кесси Франк • Локателли Мануэль 23' • Бонавентура Джакомо 85' (Монтоливо Риккардо (85') • Сусо Хесус • Кутроне Патрик 80' (Калинич Никола (80') • Чалханоглу Хакан 76' (Борини Фабио (76')
Запасные: Абате Игнасио • Антонелли Лука • Сторари Марко • Гомес Густаво • Мусаккио Матео • Доннарумма Антонио • Андре Силва • Маури Хосе
29 апреля. Стадион «Ренато Далл'Ара» (Болонья).