Ещё
«Болонья» — «Милан» — 1:2 (закончен)
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Болонья» — «Милан» — 1:2 (закончен) 

Евро-футбол.Ру 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимала «Милан».
Протокол матча доступен вашему вниманию.
Протокол игры
Болонья
Милан
34' Чалханоглу Хакан (0:1)
45' Бонавентура Джакомо (0:2)
(1:2) Де Майо Себастьян 74'
Миранте Антонио • М'Байе Ибрахим • Де Майо Себастьян • Гонсалес Джанкарло 58' (Романьоли Симоне (58') • Масина Адам 52' 82' (Кейта Шейк (82') • Надь Адам 52' (Авенатти Фелипе (52') • Пульгар Эрик • Поли Андреа • Верди Симоне • Паласио Родриго • Орсолини Риккардо
Запасные: Торосидис Василис • Крейчи Ладислав • Да Коста Жуниор • Кризетиг Лоренцо • Фалетти Сезар • Крафт Эмиль • Ди Франческо Федерико • Равалья Федерико
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Бонуччи ЛеонардоСапата КристианРодригес РикардоКесси ФранкЛокателли Мануэль 23' • Бонавентура Джакомо 85' (Монтоливо Риккардо (85') • Сусо Хесус • Кутроне Патрик 80' (Калинич Никола (80') • Чалханоглу Хакан 76' (Борини Фабио (76')
Запасные: Абате Игнасио • Антонелли ЛукаСторари Марко • Гомес Густаво • Мусаккио МатеоДоннарумма Антонио • Андре Силва • Маури Хосе
29 апреля. Стадион «Ренато Далл'Ара» (Болонья).
Евро-футбол.Ру: последние новости
Газинский: "У "Локомотива" отлично подобранный состав футболистов" Зобнин: "Можно задуматься о чемпионстве, если "Локомотив" проиграет в Краснодаре" Евсеев: "Не видел смысла перестраиваться, "Спартак" вышел с пятью защитниками"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России впервые выиграла без Знарка6
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым14
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»297
Как проходил бой Емельяненко с Миром
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение