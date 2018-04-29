«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в Лондоне

В тридцать шестом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм».

Протокол игры

Вест Хэм Манчестер Сити

13' Сане Лерой (0:1)

27' Сабалета Пабло (0:2)

(1:2) Крессуэлл Арон 42'

53' Жезус Габриэль (1:3)

64' Фернандиньо Фернандо (1:4)

29 апреля. Стадион «Лондон» (Лондон).

"Манчестер Сити" официально оформил чемпионский титул, поэтому в оставшейся части сезона команду Хосепа Гвардиолы мотивируют только рекорды. В тридцать шестом туре Премьер-лиги «горожане» отправились в гости к «Вест Хэму». Команда Славена Билича не гарантировала себе место в элите английского футбола, хотя и имела определённый запас. Словом, «молотобойцы» были не прочь отобрать очки у новоиспечённого чемпиона.

Хосеп Гвардиола выставил боевой состав. Стоит сказать, что с капитанской повязкой «Манчестер Сити» на поле вывел Фернандиньо, который отбыл дисквалификацию. Кстати, «горожане» снова выходили на газон через чемпионский коридор, организованный игроками «Вест Хэма» — такая в Англии традиция. Что касается состава «Вест Хэма», то место в воротах занял Адриан. Джо Харт в заявку не попал, ведь он не мог выступать против «Манчестер Сити» по условиям аренды.

Упорная борьба без опасных моментов продолжалась до тринадцатой минуты, когда «Манчестер Сити» удалось открыть счёт. Лерой Сане отважился на удар из-за пределов штрафной площади с левой ноги — мяч задел голову Патриса Эвра и оказался в сетке. Адриан оказался дезориентирован, будучи пойманным на противоходе. «Вест Хэм» старался прибавить, но впереди у лондонцев получалось немногое. А «Манчестер Сити» вскоре упрочил своё преимущество. Фернандиньо тонкой передачей вывел Рахима Стерлинга на голкипера, тот отыграл голкипера и пробил со средней дистанции, но к эпизоду успели защитники, и Анджело Огбонна отбил мяч головой. Атака «горожан» продолжилась, Илкай Гюндоган справа в штрафной подключил Кевина де Брёйне, после чего последовал прострел в исполнении бельгийца. Пабло Сабалета и Деклан Райс не разобрались, и игровой снаряд от последнего влетел в сетку.

В скором времени счёт на табло мог стать разгромным, когда Лерой Сане выскочил на голкипера, но запутался в своих ногах и не смог пробить. «Вест Хэм» ответил голом, который не был засчитан арбитром. Марко Арнаутович обокрал Эдерсона и поразил пустые ворота, однако австриец нарушил правила против бразильского вратаря. Незадолго до перерыва Илкай Гюндоган задел Эдимилсона Фернандеса. Похоже, случилось это в пределах штрафной площади, но арбитр не заметил этого и назначил штрафной удар вместо пенальти. Тем не менее, Аарон Крессуэлл даже этот стандарт воплотил в гол. Защитник шикарно пробил со штрафного в ближний угол, и интрига возродилась. После этого темп взвинтился, однако голов до перерыва больше забито не было.

Вскоре после перерыва «Манчестер Сити» провёл третий гол. После проникающей передачи из глубины Рахим Стерлинг справа в чужой штрафной площади раскачал защитника и выкатил мяч в центр. Габриэль Жезус ворвался в нужную зону, отрезав пытавшегося сыграть на перехвате Пабло Сабалету, и с близкой дистанции переиграл Адриана. Чуть позже арбитр должен был назначать пенальти в ворота «Вест Хэма», когда Рахим Стерлинг был откровенно сбит в штрафной площади, но рефери не усмотрел нарушения.

Подопечные Хосепа Гвардиолы продолжали демонстрировать красивый футбол. Мог забивать Рахим Стерлинг, выскочивший на свидание с голкипером, но Адриан ногами отбил мяч после удара соперника. На шестьдесят четвёртой минуте «горожане» отпраздновали четвёртый гол. Фернандиньо в центральной части поля сыграл на перехвате, разогнал атаку своей команды и сам же её завершил — после передачи от Рахима Стерлинга капитан «Манчестер Сити» не оставил шансов Адриану ударом с двенадцати метров. В оставшееся до финального свистка время гости просто доигрывали матч. Команда Хосепа Гвардиолы без сверхусилий разгромила «Вест Хэм» и преодолела планку в 100 забитых голов за сезон. Продолжение следует.