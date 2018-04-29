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«Заря» в большинстве минимально обыграла «Верес»
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«Заря» в большинстве минимально обыграла «Верес» 

Евро-футбол.Ру 40 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Заря» не теряет надежды завоевать бронзу чемпионата Украины. В Запорожье в матче с «Вересом» команда из Луганска добыла минимальную победу 1:0. Сначала новички остались вдесятером на 51-й минуте, а вскоре Иури Фрейтас забил единственный гол.
"Заря" подобралась на расстояние в одно очко от идущей третьей «Ворсклы».
Протокол игры
Верес
(1:0) Иури Фрейтас 59'
Лунин АндрейЧеберко Евгений 73' (Лунёв Максим (73') • Тымчик Александр 18' (Харатин Игорь (18' 88') • Сваток АлександрГордиенко АртёмЧечер Вячеслав 8' • Силас 52' (Фопала Давид (52') • Иури Фрейтас 18' • Караваев АлександрГромов АртёмАндриевский Александр
Запасные: Кабаев Владислав 90' • Фелипе Луис II • Кочергин Владислав • Mohamed El-Bouazzati
Бандура Александр • Сезар Жулио • Лукьянчук ПавелАдамюк Владимир 51' • Пепе Кеплер 40' 53' (Морозенко Евгений (53') • Симинин Сергей 31' • Мягков Павел 82' • Каленчук МаксимКарасюк РоманСтепанюк РусланЗападня Артур
Запасные: Сарнавский БогданВолошинович Ростислав • Барабаш Виктор
29 апреля. Стадион «Славутич-Арена».
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