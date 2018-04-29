«Заря» в большинстве минимально обыграла «Верес»

«Заря» не теряет надежды завоевать бронзу чемпионата Украины. В Запорожье в матче с «Вересом» команда из Луганска добыла минимальную победу 1:0. Сначала новички остались вдесятером на 51-й минуте, а вскоре Иури Фрейтас забил единственный гол.

"Заря" подобралась на расстояние в одно очко от идущей третьей «Ворсклы».

Протокол игры

Верес

(1:0) Иури Фрейтас 59'

29 апреля. Стадион «Славутич-Арена».