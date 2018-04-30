Дубль Смолова не дал «Локомотиву» досрочно оформить чемпионство

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своем поле победил «Локомотив» со счетом 2:0. Об этом сообщает ТАСС.

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов оформил дубль, который отличился на 67-й и 68-й минутах встречи.

Таким образом, «Краснодар» (50 баллов) находится на пятой строчке, а «Локомотив» (57 очков) по прежнему остается лидером в турнирной таблице РФПЛ, хотя и мог досрочно оформить чемпионство по итогам 28-го тура РФПЛ.

Россия — Премьер-Лига. 28-й тур Краснодар (Краснодар) — Локомотив М (Москва) — 2: 0 Голы: 1:0 — Смолов — 67 (пен); 2:0 — Смолов — 68