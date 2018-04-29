«Атлетико» гостит у «Алавеса» в поединке 35-го тура чемпионата Испании.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Алавес
Атлетико М Сивера Антонио • Алексис Дельгадо • Лагуардия Виктор • Марипан Гильермо • Adrian Dieguez • Собрино Рубен • Пина Томас • Мубарак Вакасо • Педраса Альфонсо • Мунир Эль-Хаддади • Гвидетти Джон
Запасные: Кркич Боян • Ибай Гомес • Пачеко Фернандо • Ману Гарсия • Martin Aguirregabiria • Ermedin Demirovic • Торрес Даниэль
Вернер Аксель • Томас Тейе • Савич Стефан • Лукас Франсуа • Врсалько Шиме • Корреа Анхель • Габи Фернандес • Коке Хорхе • Витоло Виктор • Торрес Фернандо • Коста Диего
Запасные: Гамейро Кевин • Годин Диего • Гонсалес Серхи • Муньос Карлос • Дос Сантос Алекс • Arona Sane • Олабе Роберто
29 апреля. Стадион «Мендисорроса».
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