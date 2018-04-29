Самбисты из Верхней Пышмы завоевали 6 медалей на турнире во Владивостоке 

Спортсмены верхнепышминского УГМК завоевали три золотые и три серебряные медали на престижном турнире во Владивостоке «Мемориал Ю. Потапова». Соревнования проводились на острове Русский.
— Лидеры нашей команды Альсим Черноскулов (до 100 кг) и Станислав Скрябин (до 74 кг), которым в ноябре предстоит выступить на чемпионате мира в Бухаресте (Румыния), подтвердили свое высокое реноме, выиграв золотые медали. Их поддержал будущий участник майского чемпионата Европы в Греции Владимир Гладких (до 57 кг), — сообщили в федерации самбо Свердловской области. — Серебро завоевали Иван Панюхин (до 52 кг), Вячеслав Матвеев (до 62 кг) и Дмитрий Поздеев (до 82 кг). При этом Матвееву и Поздееву набранных очков хватило для того, чтобы выполнить норматив мастера спорта международного класса.
— Столь «звездный» состав участников обусловлен тем, что на этих соревнованиях разыгрывались в том числе и рейтинговые баллы для попадания на Европейские игры следующего года в Минске, отсюда и сумасшедшая конкуренция, — рассказывает руководивший нашей командой во Владивостоке молодой тренер УГМК Михаил Суханов. — И если опытным нашим ребятам ничего подсказывать было не нужно — своих соперников они знают вдоль и поперек, то молодежь приходилось настраивать как психологически, так и вести их борьбу по ходу поединков.