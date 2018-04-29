«Аталанта» обыграла «Дженоа» и идет шестой в серии А

В составе победителей отличились Муса Барроу, Брайан Кристанте Йосип Иличич . У «Дженоа» гол в активе Мигеля Велозу. «Аталанта» набрала 58 очков и занимает шестое место, позволяющее в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы. У «Дженоа» 41 очко и 11-е место. В следующем туре «Дженоа» примет «Фиорентину», а «Аталанта» на выезде сыграет с «Лацио». Чемпионат Италии Серия А 35-й тур «Аталанта» — «Дженоа» — 3:1 Голы: Барроу, 16, Кристанте, 22, Иличич, 74 — Велозу, 81 «Аталанта»: Бериша, Госенс, Масьелло, Толои, Кастань (Хатебур, 54), Гомес, де Рон, Кристанте (Паломино, 87), Фройлер, Кальдара, Барроу (Иличич, 61). «Дженоа»: Перин, Бираски, Зуканович, Россеттини, Мильоре (Велозу, 46), Лазович, Бертолаччи, Хильемарк, Бесса (Пандев, 46), Юри Медейруш (Росси, 54), Лападула.