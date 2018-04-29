Алексич: «Спартак» сегодня не выглядел очень убедительно"

Тренер «Амкара» Горан Алексич подвёл итоги матча со "Спартаком" (0:2) в эфире клубного канала.

— Обратили внимание, что стартовый состав на матчи с «Тосно» и «Спартаком» практически не изменился. Там только опорный полузащитник Януш Гол из-за перебора жёлтых карточек уступил место Саиду. С чем это связано, ведь «Тосно» и «Спартак» — это две абсолютно по-разному играющие команды?

— В принципе матч с «Тосно» мы выиграли 2:0. Тот состав, который играл в Санкт-Петербурге, выполнил тактический план и установку на игру. Изменение Януша Гола — это само собой, так как 4 желтые карточки, поставили Саида Эззатоллахи на эту позицию. Других объяснений нет.

— То есть, были довольны игрой в Петербурге?

— Смотрите, если мы выиграли и набрали очки… Этот матч был для нас так же важен, как и для «Тосно». Это же правило в футболе, состав выигравшей команды зачастую не меняют.

— В первом тайме вы пропустили необязательный гол, как на пресс-конференции сказал Вадим Евсеев , но при этом имели хорошие моменты, не один и не два, но никак в створ ворот не могли попасть. Как вы думаете, с чем это связано?

— Я бы еще добавил к тому, что пропустили необязательный гол, то, что в первом тайме у нас игра так складывалась до завершающей стадии. Очень много было ситуаций, когда наши игроки очень хорошо принимали, играли в хороший пас, но не хватало в концовке, не доводили до логического завершения. Первым таймом можем быть полностью довольны, кроме реализации того момента, когда мы пропустили гол.

— Что изменилось? Показалось, что второй тайм получился более равным?

— Наверное, да, но вы сами видели, что наши футболисты хотели сравнять счет и даже выиграть, но на протяжении 90 минут, если первый тайм был более содержательным, то второй — более скомканным. Может быть, эмоциональное состояние и большое желание сравнять счет как-то влияли на качество. Но еще раз повторю, «Спартак» сегодня не выглядел очень убедительно. Мы считаем, что этот матч по счету мы проиграли, но по игре были достойны.

— Что надо сделать, чтобы в завершающей стадии ваши игроки были точнее? Эти домашние сухие поражения уже оскомину набили, все о них говорят, но пока ничего не меняется.

— Это давит на игроков, но надо работать над реализацией, мы будем продолжать. Надеемся, что уже в следующем матче атакующая линия, все игроки будут лучше реализовывать моменты, которые у нас будут.