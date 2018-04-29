«Муром» разошёлся миром со «Знаменем Труда»

Фото с ресурса pp.userapi.com Серия без побед у клуба с берегов Оки достигла 8 игр подряд, однако, «черную полосу» из пяти поражений кряду ФК «Муром» всё же прервал. В очередном матче чемпионата муромляне встречались с аутсайдером зоны «Запад» второго дивизиона — орехово-зуевским «Знаменем Труда». За 90 минут командам так и не удалось отличиться. Финальный свисток зафиксировал на табло нули.

«Первое, что порадовала — наконец-то, сыграли 0:0. Второе, всё-таки мы контролировали ход игры, владели мячом, владели территорией. Не буду уже говорить про созданные моменты — итак всё видно и понятно. Команда играла с хорошим настроением, желанием. Единственное — опять не хватило забитого мяча, а так, конечно, игру занесём себе в копилку. Надеюсь, что эта та игра, от которой мы оттолкнёмся наконец-то и начнём выигрывать. Одно «очко» — успехом мы не назовём, а позитивом назовём», — прокомментировал игру своих подопечных главный тренер «Мурома» Сергей Бойко

Ничья позволила «красно-чёрным» сохранить девятую строчку в чемпионате. В копилке ФК «Муром» 28 очков.

Напомним, что ещё один клуб из 33 региона — владимирское «Торпедо» играло с лидером второго дивизиона зоны «Запад» столичным «Чертаново». К сожалению, соперник был настолько силён, что отправил в ворота «чёрно-белых» четыре мяча, торпедовцы же огорчили голкипера лишь единожды. Поражение со счётом 1:4.