Валентину Романову присвоено звание «Почетный гражданин Самарской области»

С инициативой увековечить имя Валентина Романова выступили жители Новокуйбышевска, где политик начинал свою карьеру, был председателем горисполкома и первым секретарем горкома партии. В переломное для страны время — в 1990–1991 гг. — он возглавлял областной обком партии. За короткое время убежденный коммунист сумел исправить ошибки предшественников и объединить людей, констатировал на церемонии его соратник, Почетный гражданин Самарской области Алексей Родионов . «Жизнь показала правоту его слов и идей. Рухнула советская власть, но не рухнули люди, такие как Валентин Степанович. До последних дней он стоял на твердых позициях, ничто его не сломило. Семья должна гордиться таким человеком», — обратился он к Тамаре Васильевне Романовой.

С супругой Валентин Романов прожил 56 лет. Семье политик уделял максимум внимания, но на первом месте все равно была работа.

"Он только и делал, что всей душой болел сначала за Новокуйбышевск, потом за всю область, — говорит Тамара Романова. — Для него на первом месте всегда были люди, вплоть до того, что к нему домой приходили. Он отдавал последние деньги и всем помогал".

"Они по праву принадлежит Валентину Степановичу", — сказал Дмитрий Азаров , передавая диплом и знак «Почетный гражданин Самарской области» вдове политика. Глава региона отметил огромный вклад Валентина Романова в развитие региона.

"Сотни тысяч людей его знают лично, еще сотни тысяч с ним не общались лично, но в сложных ситуациях он им помог, — сказал руководитель области. — Вся его жизнь вызывает очень большое уважение. Его убежденность, следование принципам являются достойным примером. Когда у человека есть стержень, это крайне важно. У Валентина Степановича такой стержень был. Я рад, что у него много последователей, людей, которые понимают, что такое государственный подход, реальная политическая работа, работа, направленная на созидание".

Дмитрий Азаров рассказал, что во время работы главой Самары часто обсуждал с Валентином Романовым насущные проблемы горожан. «Всегда было абсолютное понимание, что есть задачи, над которыми нам вместе нужно работать и добиваться результата», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поделился с Тамарой Романовой тем, как идет подготовка с Первомаю и Дню Победы, и как реализуются в регионе меры социальной поддержки ветеранов. Он, в частности, рассказал, что сегодня прошло совещание, на котором обсудили выделение дополнительных средств на приобретение жилья ветеранам и труженикам тыла.

Имя Валентина Романова известно далеко за пределами Самарского региона. Трудовой путь он начал в 18 лет, после окончания Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина. Получив инженерное образование, Валентин Романов по распределению был направлен в Новокуйбышевск, где прошел путь от рядового инженера до секретаря парткома крупного строительно-монтажного треста, избирался председателем горисполкома города, первым секретарем горкома КПСС , а в 1990–1991 гг. занимал пост первого секретаря Куйбышевского обкома партии.