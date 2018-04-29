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«Фиорентина» — «Наполи» — 3:0 (закончен)
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«Фиорентина» — «Наполи» — 3:0 (закончен) 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Наполи», ведущий борьбу за чемпионский титул, встречался на выезде с «Фиорентиной».
Протокол поединка доступен вашему вниманию.
Протокол игры
Фиорентина
Наполи
(1:0) Симеоне Джованни 34'
(2:0) Симеоне Джованни 62'
Спортьелло МаркоЛорини Венсан 24' 62' (Гаспар Бруну (62') • Песселья ХерманМиленкович Никола • Бираги Кристиано • Бенасси Марко • Бадель Милан 45' 84' (Кристофоро Себастьян (84') • Верету Жордан • Сапонара Риккардо 75' (Эйссерик Валентин (75' 78') • Кьеза Федерико • Симеоне Джованни
Запасные: Теро Сириль • Фальчинелли Диего • Оливера Максимильяно • Диаш Жиль • Христов Петко • Черофолини Микеле • Раньери Лука
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Альбиоль Рауль 33' • Кулибали Калиду 8' • Руй Мариу 79' • Аллан МаркесЖоржиньо Фрелло 10' (Тонелли Лоренцо (10') • Гамшик Марек 58' (Зелиньски Петр (58') • Кальехон Хосе 37' • Мертенс Дрис 58' (Милик Аркадиуш (58' 60') • Инсинье Лоренцо 76'
Запасные: Маджио Кристиан • Милич Хрвое • Сепе ЛуиджиКирикеш ВладРафаэл Кабрал • Машаш Зинедин • Рог Марко • Диавара Амаду • Уна Адам
29 апреля. Стадион «Артемио Франки» (Флоренция).
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