«Наполи», ведущий борьбу за чемпионский титул, встречался на выезде с «Фиорентиной».
Протокол поединка доступен вашему вниманию.
Протокол игры
Фиорентина
Наполи
(1:0) Симеоне Джованни 34'
(2:0) Симеоне Джованни 62'
Спортьелло Марко • Лорини Венсан 24' 62' (Гаспар Бруну (62') • Песселья Херман • Миленкович Никола • Бираги Кристиано • Бенасси Марко • Бадель Милан 45' 84' (Кристофоро Себастьян (84') • Верету Жордан • Сапонара Риккардо 75' (Эйссерик Валентин (75' 78') • Кьеза Федерико • Симеоне Джованни
Запасные: Теро Сириль • Фальчинелли Диего • Оливера Максимильяно • Диаш Жиль • Христов Петко • Черофолини Микеле • Раньери Лука
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Альбиоль Рауль 33' • Кулибали Калиду 8' • Руй Мариу 79' • Аллан Маркес • Жоржиньо Фрелло 10' (Тонелли Лоренцо (10') • Гамшик Марек 58' (Зелиньски Петр (58') • Кальехон Хосе 37' • Мертенс Дрис 58' (Милик Аркадиуш (58' 60') • Инсинье Лоренцо 76'
Запасные: Маджио Кристиан • Милич Хрвое • Сепе Луиджи • Кирикеш Влад • Рафаэл Кабрал • Машаш Зинедин • Рог Марко • Диавара Амаду • Уна Адам
29 апреля. Стадион «Артемио Франки» (Флоренция).