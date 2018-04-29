Гончаренко: было душно под закрытой крышей, но мы не могли залезть и открыть её

«Бескомпромиссная игра получилась. Матч держал в напряжении все 90 минут. Мы не пытались играть на ничью, пробовали победить. Во втором тайме пытались лучше атаковать, изменив расположение нападающих. Тем не менее, понимали, что «Зенит» опасен в атаке. Надо быть осторожными, чтобы игра не раскрылась. Считаю, такой футбол нравится болельщикам.

Потеряли очки в борьбе за чемпионство? У нас осталось два тура. Мы так далеко не загадываем. Надо выиграть два матча, а потом посмотреть, как закончатся остальные.