Гончаренко: было душно под закрытой крышей, но мы не могли залезть и открыть её 

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Зенитом» (0:0) в 28-м туре РФПЛ.
«Бескомпромиссная игра получилась. Матч держал в напряжении все 90 минут. Мы не пытались играть на ничью, пробовали победить. Во втором тайме пытались лучше атаковать, изменив расположение нападающих. Тем не менее, понимали, что «Зенит» опасен в атаке. Надо быть осторожными, чтобы игра не раскрылась. Считаю, такой футбол нравится болельщикам.
Потеряли очки в борьбе за чемпионство? У нас осталось два тура. Мы так далеко не загадываем. Надо выиграть два матча, а потом посмотреть, как закончатся остальные.
Было ли душно под закрытой крышей? Было душно. Мы тяжело дышали. Но мы же не могли залезть наверх и открыть эту крышу», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.