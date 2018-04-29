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Гончаренко: было душно под закрытой крышей, но мы не могли залезть и открыть её
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Гончаренко: было душно под закрытой крышей, но мы не могли залезть и открыть её 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Зенитом» (0:0) в 28-м туре РФПЛ.
«Бескомпромиссная игра получилась. Матч держал в напряжении все 90 минут. Мы не пытались играть на ничью, пробовали победить. Во втором тайме пытались лучше атаковать, изменив расположение нападающих. Тем не менее, понимали, что «Зенит» опасен в атаке. Надо быть осторожными, чтобы игра не раскрылась. Считаю, такой футбол нравится болельщикам.
Потеряли очки в борьбе за чемпионство? У нас осталось два тура. Мы так далеко не загадываем. Надо выиграть два матча, а потом посмотреть, как закончатся остальные.
Было ли душно под закрытой крышей? Было душно. Мы тяжело дышали. Но мы же не могли залезть наверх и открыть эту крышу», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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