Сборная Австрии объявила состав на ЧМ-2018, в нём — один хоккеист из НХЛ

Сборная Австрии в своём официальном «Твиттере» объявила состав на чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в Дании.

Вратари: Давид Кикерт («Блэк Уингз Линц», EBEL), Дэвид Мадленер («Клагенфурт», EBEL), Бернхард Штаркбаум («Ред Булл», EBEL).

Сборная Австрии будет играть в группе А и станет соперником команд России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Беларуси, Словакии и Франции.