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Сборная Австрии объявила состав на ЧМ-2018, в нём — один хоккеист из НХЛ
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Сборная Австрии объявила состав на ЧМ-2018, в нём — один хоккеист из НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Сборная Австрии в своём официальном «Твиттере» объявила состав на чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в Дании.
Вратари: Давид Кикерт («Блэк Уингз Линц», EBEL), Дэвид Мадленер («Клагенфурт», EBEL), Бернхард Штаркбаум («Ред Булл», EBEL).
Защитники: Марио Альтманн («Блэк Уингз Линц», EBEL), Доминик Хайнрих («Ред Булл», EBEL), Патрик Петер («Вена Кэпиталз», EBEL), Маркус Шляхер («Филлах», EBEL), Мартин Шуминг, Стивен Стронг (оба — «Клагенфурт», EBEL), Штефан Улмер («Лугано», NLA), Клеменс Унтервегер («Клагенфурт», EBEL), Лайн Вивеерос («Зальцбург», EBEL).
Нападающие: Александр Сиян («Зальцбург», EBEL), Мануэль Ганаль («Клагенфурт», EBEL), Лукас Хаудум («Блэк Уингз Линц», EBEL), Фабио Хофер («Амбри-Пиотта», NLA), Томас Хюндертпфунд («Клагенфурт», EBEL), Лукас Кайнц («Зальцбург-2», 2-я лига Австрии), Константин Комарек («Карлскруна», SHL), Брайан Леблер («Блэк Уингз Линц», EBEL), Патрик Обрист («Клотен», NLA), Михаэль Раффль («Филадельфия Флайерз», НХЛ), Александр Розенвальд («Зальцбург», EBEL), Петер Шнайдер («Вена Кэпиталз», EBEL), Патрик Спаннринг, Даниэль Вогер (оба — «Блэк Уингз Линц», EBEL), Доминик Цвергер («Амбри-Пиотта», NLA).
Сборная Австрии будет играть в группе А и станет соперником команд России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Беларуси, Словакии и Франции.
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