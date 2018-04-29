Как пылающий герой Михаил Паникаха остановил немецкие танки

Персонаж горьковского рассказа «Старуха Изергиль» пожертвовал собственной жизнью и спас народ с помощью своего горящего сердца. Михаил Аверьянович Паникаха в битве за освобождение Сталинграда стал живым воплощением этого образа.

Как матрос стал пехотинцем

В сентябре 1942 года разгорелись ожесточенные бои за освобождение Сталинграда. Город на Волге горел, пылала и сама река от разлившейся по ней нефти. В числе самых «горячих точек» был завод «Красный Октябрь» , где и произошла одна из ярчайших историй героических поступков советских воинов в Великой Отечественной войне — огненный подвиг Героя Советского Союза Михаила Паникахи.

Михаил родился и вырос на днепропетровщине, крестьянский сын. До прохождения срочной службы работал в колхозе. В армию его призвали в 1939 году. На момент совершения своего героического поступка Паникаха воевал на фронтах Великой Отечественной немногим более полугода. До конца 1941 года он проходил флотскую службу на дальневосточном участке Тихоокеанского флота и непосредственного участия в сражениях Второй Мировой не принимал. А потом в числе прочих добровольцев попросился на передовую, в самое пекло.

В конце сентября 1942 года стрелковая дивизия Михаила Аверьяновича (он уже был замкомотделения стрелкового полка), преодолев Волгу, сходу вступила в бой на западной окраине сталинградского поселка Красный Октябрь.

Пылающий Герой остановил танковую атаку

Дивизионные позиции утром 28 сентября содрогнулись под массированным ударом, который обрушили на них две дивизии вермахта, танковая и пехотная. У Михаила Паникахи кончились гранаты, осталась только пара бутылок с «коктейлем Молотова» — горючей смесью. Пытаясь бросить в приближающийся танк одну из них, Михаил размахнулся, но пуля разбила бутылку, и горючая жидкость, разлившись по телу матроса-пехотинца, тотчас же превратила бойца в пылающий факел.

Ни секунды не мешкая, Паникаха схватил другую бутылку и ринулся на вражеский танк. Разбил зажигательную «гранату» о решетку моторного люка и через мгновение танк вместе с Паникахой превратился в один пылающий факел из огня и клубов дыма. Вражеский танк был уничтожен.

Свидетелями пламенного подвига советского солдата были не только сослуживцы Михаила и командарм Василий Чуйков , позже описавший героический поступок Паникахи в своих мемуарах. Потрясенные гитлеровцы развернули свои танки, что позволило нашим бойцам контратаковать и подбить еще две фашистские стальные машины.

Останки Михаила Паникахи были похоронены в районе завода «Красный Октябрь», который он защитил ценой своей жизни.

Представили сразу, наградили через 48 лет К званию Героя Советского Союза (посмертно) Михаила Паникаху представили той же осенью, в ноябре. Но орден Ленина и «Золотую Звезду» родственники «сталинградского Данко» почему-то получили только в 1990 году. Кроме этих наград у М. А. Паникахи еще орден Отечественной войны I степени, он тоже посмертный.