«Анжер» отобрал очки у «Марселя» 

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Анжер» и «Марсель» сыграли вничью. В начале встречи счет открыл Флориан Товен, реализовавший пенальти. Но в конце встречи хозяев спас от поражения Исмаэль Траоре. После этого матча «Марсель» занимает четвертое место в Лиге 1, «Анжер» поднялся на 14 позицию.
"Анжер" — «Марсель» — 1:1 (0:1) Голы: Товен, 3 (с пенальти) — 0:1, Траоре, 79 — 1:1 "Анжер": Бютель, Павлович, Манко, Бамба, Траоре, Онианге, Мангани, Сантамария, Капель (Туре, 67), Те, Токо-Экамби.
"Марсель": Пеле, Лопес, Рами, Амави, Окампос, Сарр, Замбо-Ангисса (Митроглу, 81), Луис Густаво, Товен (Роланду, 60), Жермен (Пайет, 60), Н`Жи.