Ещё
Виктор Гончаренко: «Если судья был незаметен, то претензий к нему нет»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктор Гончаренко: «Если судья был незаметен, то претензий к нему нет» 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после ничьей в матче 28-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:0) отметил, что команде предстоит сделать изменения в составе в следующем сезоне, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
— После первого тайма Акинфеев и Игнашевич о чем-то долго спорили с арбитром. У команды и лично у вас есть вопросы к судейству?
— Если судья был незаметен, то каких-то претензий к нему быть не может. Может быть, претензии были связаны по отдельному эпизоду.
— Вы давали «Зениту» атаковать флангами, при этом защитники питерского клуба не очень опасно навешивали. Вы это знали?
— Не могу сказать, что Жирков, Смольников и Кришито не могут сделать нацеленную передачу. В игре с «Арсеналом» Кришито подавал два раза, и одна из передач завершилась голом. Это всегда неприятно, да еще и можно пропустить атаку вторым темпом.
— Почему вы так долго не делали замены?
— Тяжело попадать в ритм игры в таких случаях, поэтому нужно с опасением делать замены. У нас многие игроки висели на желтых карточках, поэтому мы оттягивали замены.
— Как вам удается бороться за чемпионство и играть в еврокубках при таком небольшом составе?
— У нас малочисленный, но сплоченный отряд. Если без шуток, то игроки у нас достаточно опытные, сильные. Понятно, что нам надо будет сделать какие-то изменения в следующем году, но они неизбежны. Сейчас у нас есть костяк — Березуцкие, Игнашевич, Акинфеев. Посмотрим, что будет в следующем году.
Спорт-Экспресс: последние новости
Виктор Гончаренко: "Было душно. Но мы не могли залезть и открыть крышу" "Ливерпуль" продлил контракт с Фирмину "Атлетико" обыграл "Алавес" и сохранил математические шансы на чемпионство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко раскрыл подробности беседы с ФБР3
Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости9
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым15
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»297
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение