«Не могли залезть и открыть крышу». Гончаренко — о трудностях ЦСКА с «Зенитом»

Виктор Гончаренко реагировал на вопросы журналистов удивительно быстро. Он как будто знал заранее, о чем его будут спрашивать. А оценку справедливости исхода дал даже без намека, сразу во вступительной речи.

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— Бескомпромиссная игра, она держала в напряжении все 90 минут. Мы не играли на ничью, пробовали победить. Во втором тайме перестроили для этого расположение нападающих, — пояснил Гончаренко. — Страсть, азарт на поле были — это нравится болельщикам. Может быть, по моментам можно было закончить игру со счетом 1:1. Но ничья — это правильно.

— Потерянные два очка — поражение ЦСКА в чемпионской гонке? — Мы так далеко не загадываем. Нам нужно подготовиться к Туле и «Анжи», выиграть эти два матча. А там посмотрим.

— Вашей команде было душно при закрытой крыше? — Было. Но мы не могли туда залезть и открыть ее.

— Вы давали «Зениту» возможность атаковать флангами, но моментов после подач Смольникова, Жиркова опасности не было. Вы знали, что в «Зените» нет тех, кто может выполнить качественную верховую передачу? — Не сказал бы, что это так. Жирков, Смольников, Кришито на это способны. В игре с «Арсеналом» Кришито дважды подал и один из навесов превратился в гол. Подачи — всегда напряжение, даже если твои центральные играют головой хорошо. Так что я не согласен с тем, что от верховых передач «Зенита» не было опасности.

— Вы совершали замены очень поздно. Например, это относится к выходу Натхо. Почему так? — Тяжело попадать в такую игру, к заменам в таких матчах всегда относишься с опаской. Поэтому мы оттягивали замены по максимуму.

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— После первого тайма Акинфеев и Игнашевич долго спорили с арбитром. У команды и у вас есть вопросы к судейству? — Если судья был незаметен, это хорошее судейство. Он не был главным действующим лицом точно. Так что глобальных вопросов к арбитру нет.

— Тренеры «Зенита» постоянно жалуются, что в команде мало игроков. Поделитесь секретом: как ЦСКА, не имея даже зенитовской скамейки, умудряется постоянно бороться за чемпионство? — У нас малочисленный, но сплоченный отряд. Если без шуток, все достаточно опытные и сыгранные, мы ищем баланс для вкрапления молодых игроков. Понятно, что нам нужно будет проводить изменения. Сейчас мы опираемся на костяк из братьев, Игнашевича. Посмотрим, что у нас получится поменять к следующему сезону.

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По материалам: www.sovsport.ru