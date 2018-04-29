Удаление, травмы, нереализованный пенальти и безбашенный футбол: «Галатасарай» переиграл «Бешикташ» в стамбульском дерби

В матче 31-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на «Тюрк Телеком Арене» обыграл «Бешикташ».

Протокол игры

Галатасарай

Бешикташ

(1:0) Фернандо Режес 23'

Муслера Фернандо • Мариано Феррейра 22' (Линнес Мартин (22') • Денайе Джейсон • Майкон Перейра • Нагатомо Юто • Донк Райан • Фернандо Режес 90' • Фегули Софьян 78' (Гюмюш Синан (78') • Беланда Юнес 4' 84' (Инан Селчук (84') • Родригес Гарри II • Гомис Бафетимби

29 апреля. Стадион «Тюрк Телеком Арена» (Стамбул).

В этом сезоне турецкая Суперлига поражает удивительной борьбой за чемпионство — сразу четыре клуба по-прежнему претендуют на золото. Перед отчетным матчем у «Галатасарая» и «Фенербахче» было по 63 очка, у «Бешикташа» — 62, а у «Башакшехира» и вовсе 65. У «Фенера» и «Башакшехира», правда, было на один сыгранный матч больше. Помимо текущего 31-го тура командам оставалось провести еще по три игры. Это очень мало, в условиях столь высокой плотности и очных матчей.

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На турецких полях всегда жарко, а когда проходит стамбульское дерби — тем более! А когда это происходит в условиях текущего турнирного расклада — о таком матче можно только мечтать. Активней игру начали хозяева, уже на 20-й секунде Гарри Родригес промчался в одиночку сквозь троих защитников и едва не переиграл Агосто Фабрисио. Через несколько минут желтую карточку получил Юнус Беланда за откровенный удар локтем прямо в лицо Гари Меделя. За такие фолы можно давать многоматчевую дисквалификацию, но судья наказал лишь «горчичником».

Позволив футболистам бороться и вступать в стыки, таких грязных эпизодов было очень много. Уже в первом тайме произошло две вынужденные замены — из-за травм поле покинули Альваро Негредо и Мариано Феррейро. Страсти кипели, но помимо борьбы и стыков команды не забывали играть в футбол. На 23-й минуте хозяевам удалась отличная атака левым флангом, в результате чего Фернандо замкнул прострел Юто Нагатомо — 1:0. Этот гол стал единственным в первом тайме, но по-хорошему еще мяча три-четыре публика на «Тюрк Телеком Арене» могла увидеть, причем со стороны обеих команд. Негредо незадолго до своей замены не реализовал выход один на один, а после перерыва этим же «отметился» его одноклубник Райан Бабель.

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Масса неиспользованных моментов была и у «Галатасарая» — только один Бафетимби Гомис не реализовал несколько верных шансов. На 65-й минуте он и вовсе не забил с пенальти, пробив в перекладину. К одиннадцатиметровому удару привело нарушение правил Душко Тошича , за что он был удален с поля. Учитывая провалы в обороне «Бешикташа» при равных составах, оставшись в меньшинстве гости посыпались. Уже на 70-й минуте Гарри Родригес легко обыграл нескольких соперников и уверенно переиграл голкипера — 2:0.

Переполненные трибуны были в экстазе — их команда играет в большинстве, уверенно обыгрывает принципиального соперника, и лидирует в чемпионате. Хозяева сохранили победный счет, набрав три важнейших очка. Впереди у команд еще по три матча, но «Бешикташу» будет невероятно сложно догнать «Галатасарай». Разница уже в четыре очка.