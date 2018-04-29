Сборная Швеции назвала предварительный состав на чемпионат мира 

Бывший нападающий «Сибири» Патрик Закриссон, а также хоккеисты Эрик Бреннстрем («ХВ-71»), Аксель Юнссон Фьелльбю («Юргорден») и Якоб Нильссон («Мора») не попали в предварительный состав сборной Швеции на чемпионат мира 2018 года. Тренерский штаб команде «Трэ Крунур» решил отказаться от услуг хоккеистов по итогам выступлений на Евротуре.
В предварительном составе шведов осталось 25 хоккеистов.
Вратари: Филип Густавссон («Оттава Сенаторз»), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Андерс Нильссон («Ванкувер Кэнакс»);
Защитники: Джон Клингберг («Даллас Старз»), Микаэль Викстранд («Ферьестад»), Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Лоуренс Пилут («ХВ-71»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»), Адам Альмквист («Фрелунда»), Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»), Хампус Линдхольм («Анахайм Дакс»).
Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Микаэль Баклунд («Калгари Флэймз»), Юхан Ларссон («Баффало Сэйбрз»), Маттиас Янмарк («Даллас Старз»), Деннис Эверберг («Нефтехимик», КХЛ), Лиас Андерссон, Мика Зибанеджад (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Джон Норман («Йокерит», КХЛ), Элиас Петтерссон («Векшё Лейкерс»), Карл Клингберг («Цуг»), Магнус Пяаярви («Оттава Сенаторз»), Рикард Ракелль («Анахайм Дакс»), Густав Нюквист («Детройт Ред Уингз»), Якоб де ла Роз («Монреаль Канадиенс»).