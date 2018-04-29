Василий Березуцкий провел 400-й матч в высшем дивизионе 

Матч против "Зенита" (0:0) стал для Василия Березуцкого 400-м в высшем российском дивизионе.
Защитник ЦСКА — пятый футболист, которому удалось добраться до этой отметки. Рекордсмен Сергей Игнашевич против «Зенита» провел 487-ю игру.
374 раза Березуцкий выходил на матч чемпионата России в форме ЦСКА, еще в 26 встречах он защищал цвета «Торпедо-ЗИЛ». Команды Березуцкого одержали 228 побед, 93 раз раза довольствовались ничьей и в 79 случаях уступили. (Кирилл БУРДАКОВ)
10 гвардейцев чемпионата России
Игрок
Дата рожд.
Клубы
Сезоны
Матчи
Сергей ИГНАШЕВИЧ
14.07.1979
Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА
1999-н.в.
27.02.1976
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
1993-2013
12.02.1974
Ростов, Локомотив, Сатурн
1992-2012, 2017
06.04.1978
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
1996-2014
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
20.06.1982
Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
2001-н.в.
22.06.1974
Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия Крылья Советов, Волга, Краснодар,
1996-2015
08.04.1986
2003-н.в.
04.10.1971
Факел, Ротор, Сатурн
1992-2007
17.01.1977
Ростов, ЦСКА, Москва, Сатурн
1998-2013
27.05.1983
Торпедо, Локомотив, Рубин, Ростов, Терек
2002-2017.
Зенит — ЦСКА