Василий Березуцкий провел 400-й матч в высшем дивизионе

Защитник ЦСКА — пятый футболист, которому удалось добраться до этой отметки. Рекордсмен Сергей Игнашевич против «Зенита» провел 487-ю игру.

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