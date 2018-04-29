«Валенсия» и «Эйбар» не выявили победителя

В матче 35-го тура Примеры «Валенсия» на «Месталье» сыграла вничью с «Эйбаром».

Протокол игры

Валенсия

Эйбар

Запасные: Жунка Давид • Капа Андер • Дмитрович Марко • Йованович Вукашин

29 апреля. Стадион «Месталья» (Валенсия).

"Валенсия" уверенно закрепилась на четвертом месте Примеры и немного расслабилась. Всего одно заработанное очко в трех последних турах, что, правда, не сильно повлияло на их положение в таблице. Команда Марселино Гарсии Тораля уверенно опережает «Бетис» (на 10 очков) и прилично отстает от третьего "Реала" (на 5 очков). Похоже, место в Лиге чемпионов не уползет от «Валенсии», однако играть еще четыре тура и лучше решить все вопросы как можно раньше.

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Играть «летучим мышам» предстояло против «Эйбара», уверенно занимающего место в середине таблицы. Команда Хосе Луиса Мендилибара все еще имеет теоретические шансы на место в Лиге Европы — от седьмого «Хетафе» отставание в шесть очков, однако конкурировать за эту строчку предстояло еще с четырьмя клубами.

Итоговый счет не впечатляет, однако команды играли на достаточно высоких скоростях. Несмотря на свой статус андердога, «Эйбар» не стеснялся высоко встречать соперника и много атаковать. Команда играла очень смело и решительно. Сразу несколько моментов у гостей было уже в первом тайме. Самый яркий момент возник на 38-й минуте — Педро Леон пробивал со штрафного, но Нето в потрясающем прыжке спас свою команду.

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Во втором тайме «Валенсия» прибавила, понимая, что времени остается все меньше и меньше. Несколько шансов не реализовали Родриго и Дани Парехо, а Симоне Дзадза гол все же забил, правда, из офсайда. Марселино Тораль очень нервно вел себя на бровке, очень переживая за результат этого матча. Команда ощущала этот нерв своего наставника и, кажется, это имело на них лишь негативный эффект.

Команды так и не сумели забить, закончив матч по нулям. «Валенсия» остается без побед в четвертом туре подряд, а впереди их ждет выезд к «Вильярреалу». У «Эйбара» впереди игра с «Жироной», но вряд ли этот матч будет иметь для них какое-то турнирное значение.