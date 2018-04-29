«Порту» вымучил победу над «Маритиму» и практически завоевал золото 

«Порту» заставил понервничать своих болельщиков. В матче 32-го тура Лиги НОС лидер турнира играл в гостях с «Маритиму» и оказался в большинстве на 40-й минуте. Однако распечатать ворота соперника «Порту» никак не мог аж до предпоследней минуты, когда отличился Мусса Марега — 1:0. Отрыв от лиссабонских грандов теперь составляет 5 очков за два тура до финиша.
Протокол игры
Маритиму
Порту
89' Марега Мусса (0:1)
Абедзаде Амир 40' • Бибито 79' • Зайнадин Джуниор • Сантос Пабло • Феррейра Рубен 90' • Гамбоа Жоау • Jorge Correa 84' (Казарян Геворг (84' 85') • Baiano I • Клебер Жан 16' 44' (Шарлес Силва (44') • Валенте Рикарду 72' (Кошта Эдгар (72') • Дьедеррик Жоэль
Запасные: Сен Эрдем • Nanu • Диней Борхес • Пиньо Родриго
Касильяс Икер • Рикарду Перейра II • Фелипе Аугусто IV 90' • Маркано Иван 87' • Теллес Алекс • Браими Ясин 88' (Пасьенса Гонсало (88') • Эррера Эктор • Оливейра Сержиу 71' (Торрес Оливер (71') • Отавио Эдмилсон 59' (Корона Хесус (59') • Марега Мусса 90' • Тикиньо Франсиско
Запасные: Перейра Максимилиано • Рейес Диего • Vanailson • Эрнани Фортеш
29 апреля. Стадион «Душ Баррейруш» (Фуншал).