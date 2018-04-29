«Порту» в концовке матча вырвал победу у «Маритиму»

Единственный мяч в этой встрече на минуте забил на 89-й минуте нападающий Мусса Марега

Отметим, что хозяева завершали этот матч вдевятером: на 40-й минуте с поля был удален голкипер Амир Абедзаде, а на четвертой минуте компенсированного времени встречи — защитник Рубен Феррейра

Таким образом, после этой игры «Порту» набрал 82 очка и за два тура до конца чемпионата опережает идущую второй «Бенфику» на пять баллов. «Маритиму» с 44 очками расположилась на шестом месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Порту» на своем поле сыграет с «Фейренсе», а «Маритиму» в гостях встретится с «Шавишем».