Невероятный сейв Мюррея после броска Овечкина. Как он это сделал?!

Голкипер «Питтсбурга» Мэттью Мюррей смог отразить опаснейший бросок форварда «Вашингтона» Александра Овечкина во втором матче второго раунда Кубка Стэнли. Россиянин бросал уже наверняка в незащищенный угол, но Мюррей успел среагировать и клюшкой прервал полет шайбы.

Any paddle save is a good paddle save. But this? Phew. 😧 #StanleyCup pic.twitter.com/G7hHAZJVd2

— NHL (@NHL) 29 апреля 2018 г.

Трансляция матча «Вашингтон» — «Питтсбург»