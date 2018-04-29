«Барселона» стала 25-кратным чемпионом Испании

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде играла с «Депортиво». «Блаугранас» в случае победы над командой из Ла-Коруньи официально становились чемпионами Испании.

Протокол игры

Депортиво

Барселона

7' Коутиньо Филиппе (0:1)

(1:2) Лукаш Эшпиндула 40'

82' Месси Лионель (2:3)

85' Месси Лионель (2:4)

29 апреля. Стадион «Риасор» (Ла Корунья).

Каталонцы решили не откладывать дело в долгий ящик и, реализовав первый же опасный момент у ворот соперника, вышли вперёд. Лионель Месси покатил игровой снаряд направо на Усмана Дембеле, француз вошёл в штрафную и, развернувшись, отдал передачу на Коутиньо, который эффектнейшим ударом в касание в дальний верхний угол поразил ворота «Депора» — 0:1.

После будничного, но очень красивого гола «Барселоны», игра далее проходила в спокойном ключе: каталонцы не особо рвались забивать ещё, а «Депортиво» не имели для этого возможностей. Лишь на исходе получаса игры зрители, собравшиеся у телеэкранов и на стадионе «Риасор», увидили второй по-настоящему опасный момент в матче. Аргентинский гений «Барселоны» наносил удар со штрафного в правый нижний угол, однако голкипер «Депортиво» Рубен в сумасшедшем прыжке спас свою команду, переведя сферу на угловой.

Спустя несколько мгновений уже хозяева едва не сравняли счёт: сперва после хорошо разыгранной контратаки Борха Валле после заброса из глубины поля не сумел направить мяч в створ ворот, а затем уже Шер не попал в створ ударом головой с близкой дистанции.

Не забиваешь ты — забивают тебе: Лионель Месси наказал «Депор» за такую непозволительную расточительность. Луис Суарес оказался на правом фланге и, войдя в штрафную площадь хозяев, заметил подключение Месси на противоположном фланге, и внешней стороной стопы вырезал точнейшую передачу верхом. Аргентинец первым касанием нанёс удар слёта в ближний угол и прошил Рубена — 0:2, можно нести чемпионский кубок, не так ли?

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"Не так ли!" — именно это хором сказали игроки «Депортиво» и в следующей же атаке отквитали один гол. Борха Валле оказался на углу штрафной площадки каталонцев и прострелил в центр. Адресатом передачи оказался Лукас Перес , который в одно касание низом послал сферу точно в «шестёрку» ворот Тер Штегена — 1:2, интрига жива.

После перерыва игра не особо баловала зрителей опасными моментами. Из подобных в начале тайма можно выделить разве эпизод с ударом Месси в ближний угол после передачи Коутиньо, однако Лео не попал в створ, всколыхнув сетку лишь с внешней стороны. А вот на экваторе второй половины игре случилось то, чего вообще не ждал никто, даже, как кажется, сами игроки «Депора». После шикарной контратаки мяч оказался у Борхе Валле, который тут же прострелил на дальнюю штангу, где совершенно один находился Сельсо Борхес. Костариканец в касание покатил сферу под удар Чолаку, который беспрепятственно послал мяч в сетку ворот — 2:2. Кто бы мог подумать?

Более того, после гола, восстановившего статус-кво, хозяева и вовсе организовали навал на ворота Тер Штегена, однако акцентированных ударов по владениям немецкого голкипера «Барсы» не было. Забыв об обороне и думая только о победе, которая сохраняла минимальные математические шансы на сохранение прописки в Ла Лиге, в концовке встречи игроки «бело-голубых» пропустили контратаку, которая завершилась взятием их ворот. Месси собрал в чужой штрафной двух защитников, покатил налево на Суареса, который, как казалось, сейчас отправит мяч в касание точно в пустой угол ворот Рубена, однако уругваец подумал иначе: заметив, что Месси набегает на дальнюю штангу, Луис прострелил на капитана «Барселоны» и тот просто-напросто послал игровой снаряд в пустые ворота — 2:3, браво!

"Депортиво", осознав безнадёжность ситуации, посыпался и пропустил спустя пару минут в четвёртый раз: Денис Суарес ворвался в штрафную хозяев и аккуратненько выкатил мяч под удар Месси — хет-трик готов, 2:4, «Барса» — чемпион. На последней минуте Пике мог забивать и пятый гол, однако Рубен сделал умопомрачительный сейв: Жерар пил, казалось, по пустым воротам из пределов вратарской, но голкипер «Депора» спас свою команду от позорного счёта, которого, безусловно, хозяева не заслужили. К сожалению, «бело-голубые» покидают Ла Лигу, а «Барселона» — выигрывает её. Mes que un club, возрадуйтесь, фанаты «Барселоны», сегодня ваш день!