«Ростов» — «Тосно». Миюшкович недоволен судейством

Защитник «Тосно» Неманья Миюшкович после игры 28-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:2) остался недоволен судейством. По его мнению, арбитр не должен был удалять Александра Макарова и назначать угловой в эпизоде с первым голом.

— До удаления все было нормально, «Ростов» ничего серьезного у наших ворот не создал. Оставшись в меньшинстве, нам стало очень тяжело. Не люблю комментировать судейство, но каждый может по ТВ посмотреть эпизод с удалением и с назначением углового, после которого нам забили гол, и сам все увидеть.

— Вынужденные перестроения в игре в меньшинстве сказались во втором тайме?

— Сыграли так же, только в составе было на игрока меньше, там уже и схема не помогает. Сегодня в футболе один игрок — серьезное преимущество.

— У «Ростова» сегодня на матче присутствовала большая аудитория — эмоциональная победа хозяев?

— Да, да, стадион очень красивый, болельщиков много, приятно играть. Настоящая футбольная атмосфера, при которой игрок на таком уровне не чувствует усталости.

— В заочной дуэли с «Анжи» за стыковые матчи паритет сохранился. Что станет решающим в заключительных турах?

— Еще два тура осталось, надо брать очки и не смотреть на «Анжи». Если в играх с «Динамо» и с «Уфой» наберем очки, то, я думаю, этого будет достаточно.

Ростов — Тосно

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