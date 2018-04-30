Судья помог «ПСЖ» отыграть два мяча в игре против «Генгама»

В тридцать пятом туре Лиги 1 «ПСЖ» сыграл вничью с «Генгамом», хотя по ходу матча проигрывал в два мяча.

Протокол игры

Генгам

(1:2) Кавани Эдинсон 75'

(2:2) Кавани Эдинсон 82'

Запасные: Юри Берчиче • Трапп Кевин • Маркиньос Маркос

29 апреля. Стадион «Парк де Пренс» (Париж).

На матч с «Генгамом» футболисты «ПСЖ» выходили без должного уровня мотивации, ведь они уже оформили чемпионский титул. Команда Антуана Камбуаре, в свою очередь, настраивалась серьёзно. «Трактористы», обыгравшие неделю назад «Монако», ведут борьбу за попадание в Лигу Европы, поэтому даже на «Парк де Пренс» они ехали за очковым уловом.

Унаи Эмери, который на неделе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончанию сезона, выставил боевой состав. Тем не менее, в дождливом Париже всё решала мотивация. Гости смотрелись лучше и создавали вполне себе хорошие моменты. Так, на девятой минуте с десятка метров пробивал Тюрам, но Ареола справился. Вскоре Бриан опередил всех после фланговой подачи и головой пробил в газон, от которого игровой снаряд полетел выше ворот.

В средине первого тайма открывать счёт мог Бенезе. Николя пробил мимо Ареола, но на линии ворот на подстраховке оказался опытный Тьяго Силва. Гол «Генгама» незадолго до перерыва стал логичным завершением того, что происходило на поле «Парк де Пренс». После углового удара Людовик Блас выиграл подбор и в касание идеально пробил внешней стороной стопы с двадцати метров — игровой снаряд попал практически в левую «девятку», задев по пути перекладину.

После перерыва «Генгам» принялся играть по счёту, и инициатива перешла на сторону «ПСЖ». В районе пятьдесят пятой минуты Килиан Мбаппе отправил мяч в сетку ворот соперника, но арбитр не засчитали гол из-за положения «вне игры». Повторы показали, что рефери допустил ошибку. На исходе часа игры шанс забить имел уже Пасторе. Партнёры вывели его на ворота, однако Юнссон справился с ударом в дальний угол!

На шестьдесят восьмой минуте команда Антуана Камбуаре смогла упрочить своё преимущество. Разыграли гости отличную быструю атаку, в завершении которой Джимми Бриан точно пробил из пределов вратарской площади мимо летевшего навстречу Ареола! Вскоре «ПСЖ» сократил разрыв счёте при помощи арбитра. Бриан сбил Ло Чельсо до штрафной площади, но арбитр зачем-то решил назначить пенальти. Эдинсон Кавани уверенно реализовал одиннадцатиметровый, пробив в правый от себя угол. Спустя несколько минут счёт стал равным. Кавани нанёс точный удар головой с восьми метров после подачи от Менье. В этой ситуации позиционную ошибку допустил защитник, не выдержавший линию офсайда.

Итоговый счёт — 2:2. «ПСЖ» воспользовался грубейшей ошибкой судьи и совершил камбэк в игре с «Генгамом».