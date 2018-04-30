Большой десант армейских спортсменов «высадился» на территории военного полигона Алабино

Соревнование прошло на новой трассе с 38 препятствиями, среди которых 11 рукоходов. Перепады высот на трассе достигали 26 метров, а общая протяженность маршрута составила 9,5 километров.

Сегодня, в День образования Центрального спортивного клуба Армии, большой десант армейских спортсменов «высадился» на территории военного полигона Алабино в Подмосковье. Здесь прошло открытие летнего сезона 2018 года федерального проекта «Гонка Героев». Поскольку мероприятие совпало по времени с 95-летием ЦСКА, значительная часть спортивной и развлекательной части программы прошла в атмосфере празднования юбилея Клуба.

В составе спортивного десанта были начальник ЦСКА полковник Артем Громов , первый заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка полковник Светлана Хоркина , заместители начальника клуба подполковники Роман Кудрявцев и Олег Пархоменко.

Армейским спортсменам пришлось соревноваться со 140 другими командами, приехавшими на открытие сезона со всей страны. Соревнование прошло на новой трассе с 38 препятствиями, среди которых 11 рукоходов. Перепады высот на трассе достигали 26 метров, а общая протяженность маршрута составила 9,5 километров.

Но не только в забеге участвовали спортсмены ЦСКА. В зоне разминки своё мастерство продемонстрировали молодые армейские спортсмены. Они участвовали в интереснейших мастер-классах по фехтованию, армреслингу и традиционному русскому силовому виду — гиревому спорту.

Концертная программа чередовалась с показательными выступлениями подразделений ВДВ. Как и положено на военном полигоне, присутствовавших радушно угощали чаем и вкусной солдатской кашей.

Тем временем команда ЦСКА уверенно обходила на маршруте одну за одной команды соперников, приближаясь к финалу. На последнем испытании — новинка акции — 9-метровое препятствие под названием «Олимп». Но спортсменов ЦСКА не испугать громкими именами. Через пару минут «Олимп» покорился и чумазые, но довольные участники армейской команды скатились к его подножию прямо к финишной черте. Победа!