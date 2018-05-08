«Зенит» возобновил интерес к Сарри

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри остается одним из кандидатов на то, чтобы возглавить «Зенит» . Об этом сообщил итальянский журналист Чиро Венерато в эфире Radio Crc.

«Я удивлюсь, если Сарри останется в «Наполи». Сильный интерес проявляет «Челси», но лондонцы не хотят платить отступные — восемь миллионов евро.

В последние часы интерес к Сарри возобновил «Зенит», который находится в контакте с представителем тренера. Дортмундская «Боруссия» тоже следит за ситуацией, но работает и над другими кандидатурами», — приводит Sport24.ru слова Венерато.