В Дагестане стартует чемпионат Европы по спортивной борьбе

Всего на чемпионате Европы будет разыграно 30 комплектов наград: по 10 в греко-римской, вольной и женской борьбе.

Садулаев возглавит сборную России по вольной борьбе. В Каспийске олимпийский чемпион будет бороться в категории до 92 кг.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 30 апреля по 6 мая.