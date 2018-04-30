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В Дагестане стартует чемпионат Европы по спортивной борьбе
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В Дагестане стартует чемпионат Европы по спортивной борьбе 

Советский спорт 39 минут назад
В состав сборной России вошли олимпийские чемпионы Роман Власов и Абдулрашид Садулаев.
Всего на чемпионате Европы будет разыграно 30 комплектов наград: по 10 в греко-римской, вольной и женской борьбе.
Садулаев возглавит сборную России по вольной борьбе. В Каспийске олимпийский чемпион будет бороться в категории до 92 кг.
В состав сборной России по вольной борьбе также вошли Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Ильяс Бекбулатов (до 65 кг), Магомед Курбаналиев (до 70 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг), Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Владислав Байцаев (до 97 кг), Мурадин Кушхов (до 125 кг).
В российскую команду по греко-римской борьбе вошел двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (весовая категория до 77 кг), Василий Топоев (весовая категория до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Заур Кабалоев (до 63 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), Рамазан Абачараев (до 82 кг), Бекхан Оздоев (до 87 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Виталий Щур (до 130 кг).
В состав женской сборной России включена бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Екатерина Букина, которая выступит в категории до 76 кг. Также в состав женской команды вошли Милана Дадашева (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53), Мария Гурова (до 55), Ирина Ологонова (до 57), Светлана Липатова (до 59), Ирина Тражукова (до 62), Мария Кузнецова (до 65), Анастасия Братчикова (до 68) и Алена Перепелкина (до 72).
Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 30 апреля по 6 мая.
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